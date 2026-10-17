Važno je odmah reagirati
Upala mjehura: Kako je točno prepoznati i kada je vrijeme za posjet liječniku?
Upala mjehura najčešće nastaje kao posljedica infekcije bakterijama. Može se prepoznati po neugodnim simptomima poput peckanja za vrijeme mokrenja ili osjećaja pritiska u donjem dijelu trbuha. Važno je odmah reagirati i krenuti s tretiranjem problema. Kada infekcija ne prolazi ili se pogoršava, potrebno je posjetiti liječnika koji će prepisati antibiotik.
Cistitis ili upala mjehura je neugodna pojava koja se najčešće javlja zbog infekcija u mokraćnom traktu. Dolazi s nizom simptoma, može se javiti i kod djece, a najvažnije je ne ignorirati simptome i krenuti s prirodnim liječenjem poput čajeva ili se obratiti liječniku.
Zašto nastaje upala mjehura?
Upala mjehura se najčešće javlja kod žena jer imaju kratku uretru pa bakterije koje uzrokuju infekcije ne moraju daleko putovati kako bi stigle do mjehura. Ipak, upalu mjehura mogu imati i muškarci i djeca.
Do upale mjehura može doći zbog bakterijske infekcije kada se bakterije u mjehuru namnože i počnu raditi probleme.
Najpoznatija bakterija koja uzrokuje upalu mjehura je Escherichia coli. S druge strane, postoje i uzroci ovog problema koji nemaju veze s bakterijama, a to su na primjer upala mjehura koja se javlja kao posljedica uzimanja određenih lijekova, poput kemoterapije, upala koja se javlja nakon terapije radijacijom, korištenja katetera, određenih proizvodi za tijelo, a može biti i posljedica bolesti poput dijabetesa, bubrežnih kamenaca ili povećane prostate.
U nekim slučajevima se može i javiti nakon seksa. Također, u većem riziku od pojave upale mjehura su trudnice, žene u menopauzi i osobe koje imaju određene bolesti.
Simptomi upale mjehura
Svatko tko je jednom imao upalu mjehura će znati prepoznati simptome. Ipak, ne moraju svi imati iste i sve simptome, a njihov intenzitet se također može svaki puta razlikovati.
Simptomi upale mjehura su:
- stalna potreba za odlaskom na zahod
- peckanje ili bol kod mokrenja
- nemogućnost mokrenja do kraja
- krv u urinu
- osjećaj pritiska u mjehuru i abdomenu
- urin koji je tamnije boje i neugodnog miriss
- povišena temperatura
Može li se upala mjehura spriječiti?
Kako bi se spriječila pojava upale mjehura pomoći može odlazak na zahod na vrijeme, odnosno ne zadržavanje i čekanje do zadnjeg trenutka, brisanje od naprijed prema iza nakon velike nužde, tuširanje umjesto kupke i ne korištenje agresivnih gelova za tuširanje u području genitalija, odlazak na zahod nakon seksualnih odnosa.
Iako ove metode mogu pomoću, nije sigurno hoće li i spriječiti nastanak upale mjehura, pogotovo ako su bakterije već ušle u organizam. Ono što je sigurno je da ove metode ne mogu odmoći.
Kako tretirati upalu mjehura?
Postoji više načina kako se može tretirati ovaj problem. Ako se ne radi o jakim simptomima, pomoći mogu određeni čajevi i namirnice.
Tako na tržištu postoji više različitih čajeva za urološke infekcije, od kojih je najpoznatiji uvin H čaj. Osim toga, poznato je i da brusnica ima ljekovita svojstva kod upale mjehura, a dolazi u obliku čaja, praha ili kapsula.
Pomoći može i korištenje toplog obloga koji se stavlja na područje donjeg dijela abdomena.
Isto tako, važno je uzimati dovoljno tekućine kako bi što više bakterija izašlo kroz mokraću iz organizma. Trebalo bi izbjegavati alkohol, citruse, kofein i začinjenu hranu koji samo mogu pogoršati stanje.
Iskustva ljudi s upalom mjehura
Svoje iskustvo je podijelila Ivana koja često ima upale mjehura.
"Upale mjehura imam dosta često i uvijek nekako znam što ih je uzrokovalo. Uvijek imam isti simptom. Pritisak u donjem dijelu trbuha i noćno buđenje zbog potrebe za odlaskom na zahod. Čim primijetim ove simptome, krećem s liječenjem. Prvo počinjem s prirodnim načinom kako bih izbjegla antibiotike. Ipak, nikada ne kombiniram više toga, nego se držim jedne stvari pa ako ona ne pomogne, prelazim na iduću. Moj spas su tako: kapsule brusnice, čaj od šipka ili brusnica, uvin-H čaj ili D-manoza. Jednom sam pila i čaj od peršina koji je grozan, ali je na kraju pomogao. Ako mi ništa od ovoga ne djeluje, javljam se doktorici", ispričala nam je sugovornica.
Kada je vrijeme za posjet liječniku?
Kada upala mjehura traje dulje vremena, kada prirodne metode ne pomažu ili kada se simptomi pogoršavaju i javljaju se novi poput bolova u leđima, povišene temperature ili mučnine, vrijeme je za posjet liječniku. Liječnik može dati antibiotik općeg spektra ili tražiti da se napravi urinokultura ili test urina.
Na ovaj način će se točno vidjeti o kojim se bakterijama radi i ciljano će se tretirati. Kao i sa svim bakterijama, važno je terapiju popiti do kraja, bez obzira što će se simptomi poboljšati nakon nekoliko dana.
Zaključak
Upala mjehura je neugodna pojava koja se češće javlja kod žena. Uzroci mogu biti razni, iako se najčešće radi o bakterijama. Potrebno je reagirati kod pojave prvih simptoma i odmah krenuti s tretiranjem čajevima, kapsulama ili antibiotikom koji će prepisati liječnik nakon nalaza urinokulture.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare