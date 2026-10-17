Upala mjehura: Kako je točno prepoznati i kada je vrijeme za posjet liječniku?

"Upale mjehura imam dosta često i uvijek nekako znam što ih je uzrokovalo. Uvijek imam isti simptom. Pritisak u donjem dijelu trbuha i noćno buđenje zbog potrebe za odlaskom na zahod. Čim primijetim ove simptome, krećem s liječenjem. Prvo počinjem s prirodnim načinom kako bih izbjegla antibiotike. Ipak, nikada ne kombiniram više toga, nego se držim jedne stvari pa ako ona ne pomogne, prelazim na iduću. Moj spas su tako: kapsule brusnice, čaj od šipka ili brusnica, uvin-H čaj ili D-manoza. Jednom sam pila i čaj od peršina koji je grozan, ali je na kraju pomogao. Ako mi ništa od ovoga ne djeluje, javljam se doktorici", ispričala nam je sugovornica.