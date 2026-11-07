Velike razlike u cijenama plina diljem Europe: Evo gdje je Hrvatska

Godišnje pojeftinjenje zabilježeno je u 24 od 25 članica za koje su dostupni podaci. Najveći pad cijena imale su Belgija i Francuska, obje po 13,1 posto, zatim Litva s 12,5 posto, Mađarska s 11,6 posto te Bugarska s 10,8 posto. Jedina članica u kojoj je plin za poslovne potrošače poskupio bila je Švedska, s rastom od 3,1 posto.