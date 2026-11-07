Za popunu strateških robnih zaliha tijekom 2025. nabavljena je roba vrijedna 11,5 milijuna eura. Najveći iznos odnosi se na nabavu deset višenamjenskih autocisterni za prijevoz pitke vode, deset milijuna kilograma pšenice i više od 4,3 milijuna kilograma šećera. Nabavljeno je, između ostalog, i 1000 pakiranja dječjih pelena te 5.000 pakiranja higijenskih uložaka, kojih na zalihama nije bilo godinu ranije i na što je upozoreno u Hrvatskom saboru.