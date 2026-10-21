Hrvatska udjelom duga u BDP-u i u drugom tromjesečju ispod prosjeka eurozone

Na sredini ove godine bruto dug opće države iznosio je na razini 21‑člane eurozone 14,44 bilijuna eura, a na razini EU‑a 15,95 bilijuna eura. To znači da je u eurozoni bio veći za otprilike 200 milijardi eura nego na kraju ožujka i za 240 milijardi eura na razini Unije.