AI asistentica za kupnju
Velika novost u Konzumu: Kupcima odsad pomaže Keti, evo što sve može
Nova usluga kupcima donosi personalizirane preporuke, pomoć pri planiranju kupnje i jednostavniji pristup informacijama o proizvodima, prodavaonicama i pogodnostima iz MultiPlus programa vjernosti.
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Konzum je predstavio Keti, AI asistenticu za kupnju, jednu od prvih takvih usluga u hrvatskoj maloprodaji koja kupcima omogućuje brži i jednostavniji pristup informacijama, preporukama i pogodnostima putem WhatsAppa. Nova digitalna usluga razvijena je u suradnji s MultiPlusCardom i mStartom, kompanijama iz sastava Fortenova grupe, s ciljem pružanja personalizirane podrške kupcima prije, tijekom i nakon kupnje.
„Konzum je kroz godine često među prvima donosio novitete koji unapređuju iskustvo kupnje, od programa vjernosti i digitalnih usluga do razvoja online kupnje i novih oblika komunikacije s kupcima. Uloga vodećeg trgovca nije samo pratiti promjene, nego ih prepoznavati i pretvarati u konkretnu korist za kupce. Tehnologija pritom nije sama sebi svrha, već alat kojim možemo biti još dostupniji, korisniji i bliži kupcima koji nam svakodnevno poklanjaju svoje povjerenje. Upravo je Keti najnoviji primjer takvog pristupa”, izjavio je Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma.
Keti je osmišljena kao praktičan pomoćnik dostupan onda kada kupcima zatreba pomoć pri planiranju obroka, sastavljanju popisa za kupnju, traženju proizvoda ili informacija o aktualnim ponudama. Kupci mogu zatražiti preporuku recepata, izraditi shopping listu, provjeriti dostupnost proizvoda, pronaći informacije o prodavaonicama te dobiti prijedloge proizvoda i akcija prilagođene njihovim potrebama.
Dodatnu vrijednost donosi povezivanje s MultiPlus računom. Nakon povezivanja kupci mogu pregledavati svoje kupone, BONUS eure i aktivne izazove te pristupati pogodnostima i sadržaju prilagođenom vlastitim kupovnim navikama. Na taj način personalizacija prerasta okvire individualnih popusta i postaje svakodnevna podrška prilagođena konkretnim potrebama svakog kupca.
„Kupci danas očekuju odgovore odmah, kroz kanale koje već koriste i na način koji im je prirodan. Razvijajući Keti, željeli smo stvoriti iskustvo koje prati te promjene i pretvara personalizaciju iz jednosmjerne komunikacije u stvarni dijalog s kupcem”, izjavila je Mia Kroflin, direktorica Sektora marketinga Konzuma.
Razvoj Keti dio je šire strategije digitalne transformacije i kontinuiranog unapređenja korisničkog iskustva. Posebna pažnja pritom je posvećena transparentnosti i odgovornom korištenju podataka kako bi kupci u svakom trenutku imali kontrolu nad povezivanjem svojeg računa i postavkama personalizacije.
U razdoblju od 11. studenoga do 1. prosinca kupci koji započnu razgovor s Keti i povežu svoj MultiPlus račun mogu sudjelovati u nagradnoj igri u kojoj ih očekuju vrijedne nagrade. Nakon potvrde sudjelovanja, svaka kupnja ostvarena uz MultiPlus karticu donosi dodatnu šansu za osvajanje glavne nagrade od 5.000 BONUS eura ili jedne od deset tjednih nagrada od po 100 BONUS eura. Keti je dostupna korisnicima putem WhatsAppa, a više informacija dostupno je na Konzumovoj web stranici.
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