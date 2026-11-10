Velika novost u Konzumu: Kupcima odsad pomaže Keti, evo što sve može

„Konzum je kroz godine često među prvima donosio novitete koji unapređuju iskustvo kupnje, od programa vjernosti i digitalnih usluga do razvoja online kupnje i novih oblika komunikacije s kupcima. Uloga vodećeg trgovca nije samo pratiti promjene, nego ih prepoznavati i pretvarati u konkretnu korist za kupce. Tehnologija pritom nije sama sebi svrha, već alat kojim možemo biti još dostupniji, korisniji i bliži kupcima koji nam svakodnevno poklanjaju svoje povjerenje. Upravo je Keti najnoviji primjer takvog pristupa”, izjavio je Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma.