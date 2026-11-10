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Jandroković izgubio strpljenje s Puljak: "Sram vas bilo! Lešinarite nad šest mrtvih ljudi!"
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovorio je zastupnici Centra Marijani Puljak da tjednima "lešinari nad šest mrtvih ljudi", što je izazvalo niz reakcija u sabornici, a nakon što je ona pitala premijera kada je saznao da je šestero ljudi umrlo u požaru u Omišu i tko nije aktivirao sustav ranog upozoravanja.
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Nakon što je premijer Andrej Plenković u nekoliko navrata pitao kada su Mirando Mrsić, koji je u Upravnom vijeću bolnice Sveti Ivan u Jankomiru, i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević saznali za teško ubojstvo mladića u toj bolnici, Marijana Puljak iz Centra reagirala je povredom poslovnika.
"Kad ste vi saznali da je šest ljudi umrlo u požaru u Omišu? Do dana današnjeg niste istražili tko je zapalio, tko nije aktivirao sustav ranog upozoravanja", upitala je premijera.
Predsjednik Sabora dao joj je opomenu i poručio da "lešinari po Omišu".
"Sram vas bilo više! Cijelo vrijeme pratim vas već tjednima kako lešinarite nad šest mrtvih ljudi. Sram vas bilo", rekao je Jandroković, izazvavši niz oporbenih reakcija da je uzeo riječ mimo poslovnika i da drži predavanja.
"Ne držim predavanje vama, nego se obraćam izravno jednoj zastupnici koja kontinuirano koristi jedan nesretni slučaj, jednu tragediju kako bi skupljala političke bodove", odgovorio je Jandroković. Ovdje je danas rasprava vrlo dobra, otvorena. Izmjenjuju se vrlo oštri stavovi, a reagirao sam na jednu zastupnicu čiji rad pratim i kontinuirano zbog jedne tragedije optužuje politikantski Vladu i one koji su bili uključeni u pomoć tim ljudima", objasnio je Jandroković.
Urša Raukar Gamulin iz Možemo! najavila je kako će zbog intervencija, Jandrokovića prijaviti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i tražiti njegovo mišljenje, a SDP-ova Sabina Glasovac poručila mu je da si sam treba udijeliti opomenu.
"Reagirao sam ovdje kao čovjek zato što kontinuirano slušam kako se jedna tragedija politikantski zloupotrebljava i zato sam reagirao. Prijavite me odboru, raspravite o meni, ali svaki put ću to napraviti kada vidim da netko prelazi crtu", rekao je predsjednik Sabora.
Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš pitala ga je "kako se zove to kad premijer koristi smrt jednog čovjeka za politički obračun?".
"Niste me slušali, vrlo je jasno rekao da ne smatra odgovornim niti kolegice i kolege iz Možemo!, niti SDP za ono što se dogodilo, nego ukazuje na zataškavanje ubojstva koje se dogodilo. Za razliku od toga, kolegica Puljak kontinuirano optužuje vlast za šest žrtava omiškog požara. I to se događa tjednima. I svi šutite i to tolerirate kao da je to normalno. A to nije normalno da se na taj način politički lešinari na jednoj tragediji", poručio je Jandroković i ponovio da će svaki put dići svoj glas kada netko to radi ciljano i ne prestaje.
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