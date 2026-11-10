Jandroković izgubio strpljenje s Puljak: "Sram vas bilo! Lešinarite nad šest mrtvih ljudi!"

"Niste me slušali, vrlo je jasno rekao da ne smatra odgovornim niti kolegice i kolege iz Možemo!, niti SDP za ono što se dogodilo, nego ukazuje na zataškavanje ubojstva koje se dogodilo. Za razliku od toga, kolegica Puljak kontinuirano optužuje vlast za šest žrtava omiškog požara. I to se događa tjednima. I svi šutite i to tolerirate kao da je to normalno. A to nije normalno da se na taj način politički lešinari na jednoj tragediji", poručio je Jandroković i ponovio da će svaki put dići svoj glas kada netko to radi ciljano i ne prestaje.