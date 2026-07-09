Europski automobilski div planira podijelili oko 100.000 otkaza!

Podaci Mobility Globala koje je Reuters dobio na uvid upućuju na procjenu da će pogoni grupe u Njemačkoj ove godine raditi s 81 posto standardnih kapaciteta. Do kraja desetljeća stopa iskorištenosti kapaciteta trebala bi se spustiti na 73 posto čak i ako Osnabrueck bude isključen iz mreće, kao što se očekuje.