Uhićenja torcidaša diljem Splita zbog nacističkih povika, pljušte reakcije: "Prevršili su svaku mjeru!"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban oštro je osudio nedavne izgrede u Splitu, tijekom kojih je došlo do nasilja i isticanja nacističkih obilježja. Poručio je da takvom ponašanju nema mjesta ni u sportu ni u društvu te da se ekstremizam ne može opravdavati navijačkom strašću ili domoljubljem.

"Najoštrije osuđujem nasilje, napade i isticanje nacističkih simbola koji su se dogodili u Splitu. Za takve postupke nema opravdanja ni u sportskom rivalstvu, ni u navijačkoj strasti, ni u domoljublju. Nasilje je neprihvatljivo, a nacistički simboli i veličanje ideologije koja je iza sebe ostavila milijune žrtava predstavljaju izravno gaženje ljudskog dostojanstva, slobode i temeljnih civilizacijskih vrijednosti", poručio je Boban.

Naglasio je da nacizmu, kao ni drugim ideologijama koje promiču totalitarizam, netoleranciju i mržnju, nema mjesta u Splitu, Dalmaciji ni Hrvatskoj.

"To mora biti jasna i nedvosmislena poruka svih nas. Ne možemo se pozivati na ljubav prema domovini, a istodobno tolerirati simbole i poruke koje su u suprotnosti s vrijednostima slobodne i demokratske Hrvatske", istaknuo je.

"Nasilje i ekstremizam ne mogu se povezivati s ljubavlju prema Hajduku"

Boban se posebno osvrnuo na navijačku pripadnost i ljubav prema Hajduku, naglasivši da se one ne smiju koristiti kao opravdanje za nasilje i širenje mržnje.

"Hajduk je simbol Splita i Dalmacije, a iskreno navijanje i ljubav prema klubu dio su našeg identiteta i zaslužuju poštovanje. Međutim, nasilje, nacistički simboli i ekstremizam ne mogu se opravdavati navijačkom pripadnošću niti se smiju povezivati s ljubavlju prema Hajduku i Dalmaciji", poručio je župan.

"Nasilju i nacističkim obilježjima moramo jasno reći ne"

Na kraju je pozvao na nedvosmislenu osudu nasilja i ekstremizma, bez relativiziranja i dvostrukih kriterija.

"Nasilju, nacističkim obilježjima i širenju mržnje moramo jasno reći NE, bez relativiziranja i bez dvostrukih mjerila", istaknuo je.

"Voljeti svoj grad, klub i domovinu znači čuvati ljudsko dostojanstvo, poštovati druge i odlučno odbaciti svaki oblik nasilja i ekstremizma. To su vrijednosti koje moramo braniti jasno i bez kompromisa", zaključio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.