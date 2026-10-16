UŽASNO SKANDIRANJE
Uhićenja torcidaša diljem Splita zbog nacističkih povika, pljušte reakcije: "Prevršili su svaku mjeru!"
Splitska je policija u petak uhitila nekoliko osoba koje dovode u vezu s korteom Torcide, koja je u četvrtak tijekom popodneva prolazeći ulicama grada skandirala antisemitske parole te spominjala Auschwitz i Adolfa Hitlera.
Riječ je o kaznenim djelima govora mržnje i, kako se neslužbeno doznaje, danas bi tijekom cijelog dana trebala biti privođenja. Svi su članovi Torcide i policiji su poznati od prije.
Nakon što nad njima bude odrađeno kriminalističko istraživanje u policiji očekuje ih ispitivanje kod dežurnog istražnog suca koji će odlučiti o istražnom zatvoru.
Sramotno uzvikivanje Torcide dogodilo se koji sat prije nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa na Poljudu, a takvo ponašanje osudile su brojne javne osobe, kao i Vlada, gradonačelnik Splita, neke političke stranke i građani.
13 Objava
11:40
prije 13 min.
Sindikat policije: Vrijeme je da se sigurnost građana stavi iznad huligana
Sindikat policije Hrvatske (SPH) reagirao je na jučerašnje nacističke i antisemitske ispade Torcide u Splitu te poručio da je vrijeme da se sigurnost građana i ugled Hrvatske stave iznad huliganizma.
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11:34
prije 19 min.
I Milanović se oglasio o skandaloznim prizorima iz Splita
Predsjednik Republike Zoran Milanović osudio je nedopustivo i sramotno ponašanje dijela navijača Torcide uoči nogometne utakmice Konferencijske lige u Splitu.
"Nedopustivo je, sramotno i za svaku osudu ponašanje dijela navijača Torcide u Splitu. Povici i postupci kojima se otvoreno slave nacistički i ustaški režim zahtijevaju hitnu i sustavnu reakciju hrvatske policije, državnog odvjetništva i u konačnici sudova"...
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11:25
prije 28 min.
Puljak: Prevršili su svaku mjeru!
Marijana Puljak komentirala je u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak sramotne scene iz Splita
"Kad imate takvu atmosferu u društvu, nije čudno da do ovoga dođe. To je apsolutna sramota i za klub i za grad. Ovo je uvreda i sramota za sve istinske navijače Hajduka, ne mogu vjerovat ni da cijela Torcida tako razmišlja. Sada su prevršili svaku mjeru", naglasila je.
11:23
prije 30 min.
Šuta se ispričao zbog ponašanja Torcide
Gradonačelnik Tomislav Šuta jutros je na konferenciji za medije u Banovini osudio ponašanje Torcide kazavši da je "tijekom dijela utakmice osjećao sram".
"Želim osuditi jučerašnji incident i povike u slavu Adolfa Hitlera i Auschwitza. Takvi povici jednostavno nisu prihvatljivi ni dopustivi u Splitu. Stoga u ovom trenutku, kao gradonačelnik Splita, mogu samo izraziti osudu i poručiti da se takve stvari više ne smiju ponavljati".
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11:16
prije 37 min.
Oglasio se i župan Boban ‘Nasilju, nacističkim obilježjima i širenju mržnje moramo reći NE!‘
Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban oštro je osudio nedavne izgrede u Splitu, tijekom kojih je došlo do nasilja i isticanja nacističkih obilježja. Poručio je da takvom ponašanju nema mjesta ni u sportu ni u društvu te da se ekstremizam ne može opravdavati navijačkom strašću ili domoljubljem.
"Najoštrije osuđujem nasilje, napade i isticanje nacističkih simbola koji su se dogodili u Splitu. Za takve postupke nema opravdanja ni u sportskom rivalstvu, ni u navijačkoj strasti, ni u domoljublju. Nasilje je neprihvatljivo, a nacistički simboli i veličanje ideologije koja je iza sebe ostavila milijune žrtava predstavljaju izravno gaženje ljudskog dostojanstva, slobode i temeljnih civilizacijskih vrijednosti", poručio je Boban.
Naglasio je da nacizmu, kao ni drugim ideologijama koje promiču totalitarizam, netoleranciju i mržnju, nema mjesta u Splitu, Dalmaciji ni Hrvatskoj.
"To mora biti jasna i nedvosmislena poruka svih nas. Ne možemo se pozivati na ljubav prema domovini, a istodobno tolerirati simbole i poruke koje su u suprotnosti s vrijednostima slobodne i demokratske Hrvatske", istaknuo je.
"Nasilje i ekstremizam ne mogu se povezivati s ljubavlju prema Hajduku"
Boban se posebno osvrnuo na navijačku pripadnost i ljubav prema Hajduku, naglasivši da se one ne smiju koristiti kao opravdanje za nasilje i širenje mržnje.
"Hajduk je simbol Splita i Dalmacije, a iskreno navijanje i ljubav prema klubu dio su našeg identiteta i zaslužuju poštovanje. Međutim, nasilje, nacistički simboli i ekstremizam ne mogu se opravdavati navijačkom pripadnošću niti se smiju povezivati s ljubavlju prema Hajduku i Dalmaciji", poručio je župan.
"Nasilju i nacističkim obilježjima moramo jasno reći ne"
Na kraju je pozvao na nedvosmislenu osudu nasilja i ekstremizma, bez relativiziranja i dvostrukih kriterija.
"Nasilju, nacističkim obilježjima i širenju mržnje moramo jasno reći NE, bez relativiziranja i bez dvostrukih mjerila", istaknuo je.
"Voljeti svoj grad, klub i domovinu znači čuvati ljudsko dostojanstvo, poštovati druge i odlučno odbaciti svaki oblik nasilja i ekstremizma. To su vrijednosti koje moramo braniti jasno i bez kompromisa", zaključio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
11:11
prije 42 min.
Božinović o sramotnom divljanju Torcide u Splitu: "Da je 150 prekršajnih prijava riješeno na vrijeme, manje bismo gledali ovakvih prizora"
Još jedna važna pobjeda Hajduka ostala je u sjeni navijačkih izgreda. Torcida je danima podizala napetosti u Splitu sukobima s nizozemskim navijačima koji su stigli podržati Ajax, a sve je kulminiralo sramotnim skandiranjem na splitskim ulicama...
Umjesto da slavi uspjeh svojeg kluba, dio Hajdukovih navijača ponovno ga je doveo u središte pozornosti zbog incidenata. Nacističko skandiranje koje je u četvrtak odjekivalo splitskim ulicama pritom otvara i mnogo šire pitanje toleriranja ekstremizma u društvu.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je incident, osvrnuvši se na potrebu bržeg sankcioniranja odgovornih, ali i na postupanje policije.
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11:10
prije 43 min.
Izraelsko veleposlanstvo reagiralo na skandiranja Torcide u Splitu
Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu osudilo je antisemitski incident uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu u četvrtak, pozivajući i sva nadležna tijela na osudu, priopćilo je u petak.
Skupine navijača Hajduka prolazeći Splitom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe".
Veleposlanstvo je “duboko šokirano teškim antisemitskim incidentom koji se jučer dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđuje”, navodi se u objavi dostavljenoj Hini.
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11:09
prije 44 min.
I strani mediji pišu o sramotnom skandiranju Torcide u Splitu: "Europa će pričati o ovome!"
Torcidin jučerašnji korteo, uoči velikog europskog okršaja Hajduka i Ajaxa, zgrozio je javnost. Na putu prema Poljudu dio okupljenih navijača skandirao je antisemitske parole, spominjao Auschwitz i Adolfa Hitlera te uzvikivao ustaške uzvike.
Strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja izvijestili su o nacističkom i antisemitskom skandiranju dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu 15. listopada 2026.
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11:02
prije 51 min.
Kralj: Vladajućoj stranci je ovo super
Docent s Fakulteta za političke znanosti Karlo Kralj bio je gost Borne Šmera u Novom danu Kralj se na početku osvrnuo na izgrede navijača u Splitu koji su potpuno zasjenili pobjedu Hajduka protiv nizozemskog Ajaxa.
"Ono što vidimo u Hrvatskoj unazad godinu, dvije, što se tiče tog otvorenog govora mržnje i nasilnog ponašanja, posljedica je nečinjenja vlasti i činjenice da vladajućoj stranci takva situacija tenzija izrazito odgovara. Njima je super. Tako da, u svakom slučaju, to je nešto što bi trebalo biti osuđeno i sankcionirano, a u Hrvatskoj se sustavno tolerira. To već neko vrijeme vidimo, tu tolerijanciju prema nečemu što bi trebalo biti apsolutno neprihvatljivo", rekao je Kralj.
11:00
prije 53 min.
Picula: Hrvatska plaća cijenu "dvostrukih konotacija". Fašizam je problem cijele zemlje, a ne samo Splita
Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula (SDP) komentirao je, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, grozne scene antisemitizma iz Splita, tijekom Torcidina kortea prije utakmice Hajduka i Ajaxa, koje se obišle svijet.
Na pitanje je li to cijena koju Hrvatska sad plaća zbog tzv. dvostrukih konotacija, Picula je odgovorio: "Apsolutno".
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