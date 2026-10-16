NOVA SNIMKA IZ SPLITA
VIDEO / Skandalozna snimka Torcidinog kortea širi se mrežama, vrijeđali i Anu Frank
Torcidin korteo prije utakmice s Ajaxom u Splitu proširio se poput požara društvenim mrežama. Skandalozno i uvredljivo skandiranje zbog kojeg se Hrvatska još jednom, umjesto zbog sportskih uspjeha, na naslovnicama svjetskih medija našla zbog navijačkih izgreda, dobilo je novi nastavak.
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Torcidaši su splitskim ulicama pjevali "Ana Frank nije svetica, ona je kur*a židovska". Snimku pogledajte OVDJE.
Uvredljiva pjesmica o židovskoj djevojčici Ani Frank koja je kao 15-godišnjakinja umrla u nacističkom koncentracijskom logoru u Bergen Belsenu samo je jedna u nizu sramotnih scena iz Splita koje su obišla svijet.
Navijači Hajduka skandirali su i "Gazi Židove", "Auschwith, Auschwitz" i "Ustani, Adolfe", a povorku je prevodio automobil na čijem s krovu nalazio lijes s natpisom "Ajax".
Splitska policija je zbog svega krenula u kriminalističko istraživanje, a od jutra traju uhićenja.
Sve detalje o događajima u Splitu donosimo OVDJE.
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