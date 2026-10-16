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NOVA SNIMKA IZ SPLITA

VIDEO / Skandalozna snimka Torcidinog kortea širi se mrežama, vrijeđali i Anu Frank

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N1 Info
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16. lis. 2026. 13:03
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15.10.2026., Split - Navijaci Hajduka Torcida u korteu se uputila prema Poljudu uoci utakmice UEFA Konferencijske lige izmedju Hajduka i Ajaxa. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Fotografija je ilustracija, ne prikazuje događaj o kojemu govori tekst. | PIXSELL / Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

Torcidin korteo prije utakmice s Ajaxom u Splitu proširio se poput požara društvenim mrežama. Skandalozno i uvredljivo skandiranje zbog kojeg se Hrvatska još jednom, umjesto zbog sportskih uspjeha, na naslovnicama svjetskih medija našla zbog navijačkih izgreda, dobilo je novi nastavak.

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Torcidaši su splitskim ulicama pjevali "Ana Frank nije svetica, ona je kur*a židovska". Snimku pogledajte OVDJE.

Uvredljiva pjesmica o židovskoj djevojčici Ani Frank koja je kao 15-godišnjakinja umrla u nacističkom koncentracijskom logoru u Bergen Belsenu samo je jedna u nizu sramotnih scena iz Splita koje su obišla svijet.

Navijači Hajduka skandirali su i "Gazi Židove", "Auschwith, Auschwitz" i "Ustani, Adolfe", a povorku je prevodio automobil na čijem s krovu nalazio lijes s natpisom "Ajax".

Splitska policija je zbog svega krenula u kriminalističko istraživanje, a od jutra traju uhićenja.

Sve detalje o događajima u Splitu donosimo OVDJE.

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