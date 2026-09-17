ČESTI PERIODI SUŠE
Znanstvenici zabrinuti zbog klimatskih promjena: Zalihe vode na Zemljinoj površini se smanjuju
Rijeke diljem svijeta 2025. godine zabilježile su jednu od najsušnijih godina u posljednjih nekoliko desetljeća, objavila je Svjetska meteorološka organizacija (WMO), što odražava smanjenje zaliha vode na Zemljinoj površini i izaziva zabrinutost za budućnost opskrbe.
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Kopnene zalihe vode, podzemne vode, jezera, vegetacija, led i snijeg, u padu su već desetljeće, navodi se u izvješću WMO-a o stanju globalnih vodnih resursa.
Ta agencija Ujedinjenih naroda upozorila je na "ozbiljne buduće posljedice" tog trenda jer takve zalihe djeluju kao svojevrsni zaštitni spremnik za planet tijekom iznimno sušnih godina, kakva je i ova.
"Sada trošimo iz 'štednje'. Globalne kopnene zalihe vode pokazuju silazni trend još od razdoblja 2014.–2016. Riječ je o postojanom signalu koji traje već desetljeće", izjavila je glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo u priopćenju objavljenom uz izvješće.
Nepredvidljivi vodni ciklusi
Podaci WMO-a pokazuju da je protok vode ispod normale zabilježen u više od trećine svjetskih riječnih slivova, što tu godinu čini jednom od najsušnijih za rijeke na globalnoj razini otkako se provodi prikupljanje podataka, u posljednjih 35 godina.
Međutim, u nekim riječnim slivovima, primjerice u dijelovima Južne Azije, zabilježen je višak vode, što ukazuje na sve nestabilnije i nepredvidljivije vodne cikluse, navodi se u izvješću.
Također je zabilježen raširen gubitak ledenjaka u svim regijama tijekom 2025., što je četvrta uzastopna godina takvog trenda, za što izvješće navodi da će dovesti do dugoročne nesigurnosti u opskrbi vodom.
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