Napoleon, Hitler, Sulejman Veličanstveni... Kako je vrijeme slamalo osvajače kroz povijest

Mlazna struja u to vrijeme nije bila potpuno nepoznata znanstvenicima, ali njezina snaga i operativni učinci iznad Japana nisu bili dovoljno dobro uključeni u planiranje zračnih operacija. Zbog toga su visinski napadi bili znatno manje precizni nego što se očekivalo. Posade bombardera suočavale su se s problemima povezanima s brzinom nad tlom, izračunom putanje bombi i navigacijom.