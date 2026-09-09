Gradi se "zid drveća“ dug 8.000 kilometara - razdvojit će kontinent, ali i prehraniti milijune ljudi

Iako naziv sugerira da je riječ o neprekinutom pojasu drveća, ovaj je projekt mnogo složeniji. Njegov cilj nije samo sadnja milijuna stabala, već i obnova degradiranih ekosustava, zaustavljanje širenja pustinje, unaprjeđenje poljoprivrede i stvaranje boljih uvjeta za život milijuna ljudi koji žive u jednom od klimatski najugroženijih područja planeta.