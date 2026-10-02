Rekordno niski vodostaji i vrela mora: Europa iza sebe ima jedno od najekstremnijih ljeta

Služba je također izvijestila o rekordnim ili gotovo rekordnim temperaturama površine mora duž velikog dijela atlantske obale te u zapadnom i središnjem Sredozemlju. To je bilo praćeno snažnim do iznimnim morskim toplinskim valovima, navodi se. Morski toplinski valovi mogu pojačati vrućinu u obalnim područjima tako što ograničavaju noćno hlađenje i povećavaju vlažnost, prema Copernicusu.