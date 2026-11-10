Zimskom opremom autobusa sukladno ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače. Lanci za snijeg i uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni. I kao i do sada, pneumatici s čavlima ne smiju se postavljati na motorna vozila. Dakle, donositelji propisa i te kako su uzeli u obzir postojanje uređaja namijenjenih za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, a ne više samo lanaca kao i da osim guma oznaka M+S postoje i one s oznakama M.S., M&S ili 3PMSF.