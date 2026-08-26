Nepravedno zanemareni
Osam odličnih rabljenih automobila do 10.000 eura koji prolaze ispod radara
Pronaći dobar rabljeni automobil za manje od 10.000 eura danas nije nimalo jednostavno. Za taj novac teško je očekivati nekoliko godina star automobil, no izbor vozila starih do desetak godina i dalje je prilično velik.
Među njima se mogu pronaći gradski automobili, SUV-ovi, karavani, kompaktni modeli, pa čak i potpuno električni automobil. Neki od njih nisu prvi izbor kupaca, ali upravo zato mogu ponuditi vrlo dobar omjer cijene, pouzdanosti i praktičnosti.
Za 10.000 eura više nije lako pronaći mlad i besprijekoran automobil, ali uz pažljiv odabir i detaljan pregled moguće je pronaći vrlo zanimljive modele. Od sportskog Swifta i praktičnog Superba do robusnog Outlandera i električnog BMW-a i3, među manje razvikanim automobilima ima itekako dobrih prilika, prenosi Nova.rs.
Mazda 2
Treća generacija Mazde2 i danas izgleda atraktivno, a najveći adut joj je pouzdanost. Posebno se preporučuje atmosferski 1,5-litreni benzinac Skyactiv-G sa 90 KS.
Uz provjerenu mehaniku i solidnu opremu, Mazda2 nudi i vrlo dobre vozne karakteristike. Ipak, cijene rezervnih dijelova mogu biti neugodno visoke, pa primjerice farovi i retrovizori mogu koštati znatno više nego kod konkurencije.
Treba računati i na nešto manji prtljažnik te manje prostora u kabini nego kod Volkswagen Pola ili Renault Clija.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2018. godine, koji je prešao 128 tisuća kilometra i prodaje se za točno 10 tisuća eura. Model iz 2015. godine, s 80 tisuća prijeđenih kilometara, prodaje se za 8.950 eura.
Suzuki Swift Sport
Za one koji od automobila žele nešto više od pukog prijevoza, Suzuki Swift Sport vrlo je zanimljiv izbor.
Atmosferski 1,6-litreni benzinac sa 136 KS u kombinaciji s laganom karoserijom, preciznim šest-stupanjskim mjenjačem i izravnim upravljačem pruža mnogo više zabave nego što bi se od automobila ove cijene očekivalo.
Kvaliteta materijala nije na razini Mazde, ali završna obrada i pouzdanost su vrlo dobre.
Najveći problem je zaštita od korozije, koja nije bila najbolja. Zato je prije kupnje automobil obavezno potrebno detaljno pregledati.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2008. godine, koji je prešao 172 tisuće kilometra i prodaje se za šest tisuća eura.
Ford Kuga
Na tržištu rabljenih SUV-ova kupci najčešće gledaju Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 ili Nissan Qashqai. Ford Kuga druge generacije često ostaje u njihovoj sjeni, iako ima vrlo prostranu unutrašnjost i odlične vozne karakteristike.
Za one koji prelaze mnogo kilometara dobar izbor može biti 2,0-litreni TDCi dizel. Kao i kod drugih modernih dizelaša, treba provjeriti stanje DPF-a, EGR-a i dizni.
Postoji i 1,5-litreni benzinac, koji je solidan izbor, ali nije osobito štedljiv. Prije kupnje vrijedi provjeriti rashladnu tekućinu i eventualne tragove ulja na motoru.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2012. godine, koji je prešao 158 tisuća kilometra i prodaje se za 7.950 eura, kao i model iz 2015. godine, s 256 tisuća prijeđenih kilometara, koji se prodaje za 6.800 eura.
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi danas više nije velik igrač na našem tržištu, no njegov Outlander druge generacije i dalje može biti vrlo zanimljiv rabljeni automobil.
Riječ je o robusnom i prostranom SUV-u koji se dobro snalazi i na asfaltu i izvan njega, a neke izvedbe imaju čak i treći red sjedala.
Među motorima se može pronaći 2,0-litreni dizel Volkswagenova podrijetla, koji se pokazao solidnim. Tu su i benzinski motori od 2,0 i 2,4 litre, poznati po robusnosti i izdržljivosti. Postojao je čak i tvornički model s pogonom na LPG.
Kod kupnje treba posebno obratiti pozornost na koroziju, pa je detaljan pregled na dizalici gotovo obavezan.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2003. godine, koji je prešao 215 tisuća kilometra i prodaje se za 3.700 eura, kao i model iz 2013. godine, s 234 tisuće prijeđenih kilometara, koji se prodaje za 9 tisuća eura.
Škoda Superb Combi
Škoda Superb nikako nije nepoznat automobil, ali njegova karavanska izvedba na tržištu rabljenih vozila često je nepravedno zapostavljena.
A riječ je o jednom od najpraktičnijih karavana u klasi, posebno kada je riječ o prostoru u prtljažniku.
Problem je što se među rabljenima često nalaze bivši službeni automobili s osnovnijom opremom i više od 200.000 kilometara.
Najčešći izbor je 2,0-litreni TDI, ali prije kupnje treba provjeriti DPF, EGR i dizne.
DSG automatski mjenjač radi vrlo dobro kada je pravilno održavan, no kod primjeraka s velikom kilometražom i lošom servisnom poviješću popravci mogu biti iznimno skupi.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2013. godine, koji je prešao 361 tisuću kilometra i prodaje se za 4.900 eura, kao i model iz 2013. godine, s 265 tisuća prijeđenih kilometara, koji se prodaje za 6.599 tisuća eura.
Toyota Verso
Iako su monovolumeni gotovo nestali s tržišta novih automobila, među rabljenima još uvijek ima vrlo zanimljivih primjeraka. Jedan od njih je Toyota Verso, nasljednik Corolle Verso.
Zbog ranije visoke cijene dugo je bio u sjeni konkurencije, no danas je situacija drugačija.
Verso nudi pouzdanu mehaniku, prostranu i praktičnu unutrašnjost te bogatu opremu. Neke izvedbe imaju i treći red sjedala koji se može sklopiti u pod prtljažnika.
Iako je 1,6-litreni dizel, poznat kao BMW-ov N47, popularan među kupcima, kao sigurniji izbor preporučuje se 1,8-litreni atmosferski benzinac VVT-i sa 147 KS.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2015. godine, koji je prešao 229 tisuća kilometra i prodaje se za 6.900 eura, kao i model iz 2015. godine, s 182 tisuće prijeđenih kilometara, koji se prodaje za 7.600 tisuća eura.
Volvo V40
Švedski kompakt često ostaje u sjeni BMW-a serije 1 i Mercedesove A-klase, ali Volvo V40 svakako zaslužuje pažnju.
Prepoznatljiv skandinavski dizajn, kvalitetna izrada i velik izbor benzinskih i dizelskih motora njegove su glavne prednosti. S druge strane, prostor na stražnjoj klupi i prtljažnik nisu mu jača strana.
V40 dijeli dio mehanike i motora s Fordom Focusom, a posebno su zanimljivi Volvoovi peterocilindarski motori koji nude vrlo dobre performanse, ali i nešto veće troškove održavanja.
Kod kupnje se preporučuju primjerci proizvedeni nakon 2014. godine.
Fordov automatski mjenjač Powershift bolje je zaobići zbog potencijalno skupih kvarova, dok se Volvoov Geartronic smatra boljim izborom.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2014. godine, koji je prešao 230 tisuća kilometra i prodaje se za 7.500 eura, kao i model iz 2016. godine, s 271 tisućom prijeđenih kilometara, koji se prodaje za 5.400 tisuća eura.
BMW i3
Na listu je svoje mjesto uspio pronaći i jedan električni automobil – BMW i3. Iako je proizvodnja završila prije nekoliko godina, njegov neobičan dizajn i danas izgleda moderno. Lagana karoserija, velikim dijelom izrađena od ugljičnih vlakana, otporna je na koroziju, a automobil ima iznenađujuće prostranu kabinu.
Za budžet do 10.000 eura posebno je zanimljiva izvedba s pomoćnim benzinskim dvocilindarskim motorom koji po potrebi puni bateriju.
Rani i3 modeli imali su bateriju od 60 Ah, s realnim dometom od otprilike 90 do 150 kilometara, ovisno o uvjetima vožnje.
Kasnije verzije dobile su baterije većeg kapaciteta, ali ih je teško pronaći unutar ovog budžeta.
BMW i3 treba promatrati prvenstveno kao gradski automobil za kraća putovanja. Među mogućim problemima su elektronika koja može stvarati probleme pri punjenju, kompresor klima-uređaja te ovjes koji se zbog specifičnosti i težine vozila može brže trošiti.
Na hrvatskim oglasnicima pronašli smo model iz 2015. godine, koji je prešao 102 tisuće kilometra i prodaje se za 7.900 eura, kao i model iz 2014. godine, s 160 tisuća prijeđenih kilometara, koji se prodaje za osam tisuća eura.
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