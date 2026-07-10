Jeftino kupila rabljeni električni automobil: Stao joj nasred ceste nakon - 36 km!

Pola sata nakon vožnje automobilom, nazvala je prodavača i htjela otkazati kupnju. Međutim, prodavatelj je odbio. Žena je odlučila odvesti Kiu u servis, gdje su otkrili tehnički kvar na visokonaponskoj bateriji. Preporučili su uklanjanje baterije i njezino detaljnije ispitivanje, ali to je postao skup proces. Serviseri su pokušali voziti električni automobil, a vidjeli su da je domet smanjen za 15 posto nakon dva kilometra, ubrzo nakon toga potpuno se zaustavio.