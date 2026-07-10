tužila prodavača
Jeftino kupila rabljeni električni automobil: Stao joj nasred ceste nakon - 36 km!
Sve je počelo kada je Norvežanka kupila deset godina star električni automobil Kia Soul, koji je koštao 5500 eura.
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Prodavač je u duhu tradicije opisao automobil kao nevjerojatan, kao ispod čekića. Žena je također dobila pozitivan odgovor kada je pitala za domet. Odgovoreno joj je zimi do 90 km, a ljeti čak do 200 km.
Nakon kupnje, žena je otkrila da električni automobil nije ispunio njezina očekivanja, piše Motor.no. Tek na putu kući primijetila je da se domet električnog automobila smanjuje vrlo brzo. Uspjela je prijeći ukupno 36 kilometara prije nego što se električni automobil ugasio.
Pola sata nakon vožnje automobilom, nazvala je prodavača i htjela otkazati kupnju. Međutim, prodavatelj je odbio. Žena je odlučila odvesti Kiu u servis, gdje su otkrili tehnički kvar na visokonaponskoj bateriji. Preporučili su uklanjanje baterije i njezino detaljnije ispitivanje, ali to je postao skup proces. Serviseri su pokušali voziti električni automobil, a vidjeli su da je domet smanjen za 15 posto nakon dva kilometra, ubrzo nakon toga potpuno se zaustavio.
Na Norveškom vijeću za mirenje, koje je najniža instanca u norveškom pravnom sustavu, prodavatelj je oslobođen. Na okružnom sudu ishod je bio suprotan. Sud je smatrao da je prodavatelj dao netočne informacije i odlučio da se kupnja treba otkazati.
– Automobil ima znatno manji domet od normalnog – piše okružni sud.
Međutim, presuda nije konačna. Prodavatelj se odlučio žaliti na presudu.
Odlučite li kupiti rabljeno električno vozilo nije loše tražiti testnu vožnju. Tada ćete vidjeti koliki je domet i koliko brzo pada. Također, ako imate mogućnost, i neke hrvatske tvrtke već rade procjenu stanja baterije (SOH), piše HAK revija.
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