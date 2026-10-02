Mišić o maksimirskom stadionu: Plenković se zaletio s izjavom. Zašto nije rekao koliko košta poništenje natječaja?

Istaknuo je i da ne može razumjeti koji su bili razlozi za tako drastične mjere. "Znam da su cijelo vrijeme njihovi zahtjevi bili iznad onoga što je u ovom trenutku realno moguće. Ako su gradski sindikati, uključujući vatrogasce i odgojitelje u vrtiću, za ovu godinu dobili povećanje osnovice od 6,8 posto, i onda dolazimo do sindikata ZET-a i Holdinga čije povećanje je već bilo 4,4 posto od 1. siječnja i kojima je ponuđeno još 4,4 posto. Dakle, znatno više od gradskih i državnih sindikata. Pa da to nazovu neprihvatljivom ponudom, taj mi dio nije jasan. Vjerojatno je bilo prostora za neke sitne korekcije, ali inzistirati na 15 pa na 13 posto, značilo bi preko 17 posto u godini dana. Pa nazivati to neodgovornošću Uprave Holdinga i ZET-a.... Možemo raspravljati o tome jesu li sindikati zadovoljni radom Uprava, ali reći da je ta ponuda neprihvatljiva i neodgovorna, taj mi dio nije jasan", rekao je.