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Mišić o maksimirskom stadionu: Plenković se zaletio s izjavom. Zašto nije rekao koliko košta poništenje natječaja?
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu, gdje je komentirao štrajk radnika ZET-a i Holdinga u Zagrebu, prijepore oko novog stadiona na Maksimiru, kao i na slučaj SDP-ove europarlamentarke Romane Jerković.
Podsjetimo, POLITICO je objavio priču o službenom putovanju financiranim novcem političke skupine S&D na koje je Jerković povela sestru i prijatelje.
"Vidio sam sinoć članak, i predsjednik stranke se jutros oglasio. Zaista tu nemam što dodati. Ako očekujemo najviše standarde transparentnosti od nacionalne vlasti, koje nažalost nema, onda moramo isto očekivati od vlastitih članova. Očekujemo višu razinu odgovornosti i odgovore na pitanja koja su postavljena u članku. Nakon tih odgovora moći ćemo najbolje prosuditi o čemu se ovdje radi", rekao je.
Upitan je li to poprilično razočaravajuće, u slučaju da su navodi iz Politica točni, odgovorio je: "To je sad poprilično hipotetsko pitanje, ali svako netransparentno i nenamjensko trošenje novca bilo koga tko se bavi javnim poslom je razočaravajuće. Ali, ja bih pričekao da se zastupnica Jerković oglasi i da vidimo o čemu se ovdje radi", rekao je.
Dodao je da nešto može biti zakonski, ali ne i moralno. "Kad sam zadnji put bio kod vas u emisiji, kad smo razgovarali o Gospiću koji je zbog nekih drugih tema, nadam se samo privremeno, pao u drugi plan, postavio sam vrlo jasno pitanje - ako ne postoji zakonska odgovornost, gdje je politička odgovornost onih ministara koji su morali znati za sve što se događa u Gospiću? Nitko nije politički odgovarao za situaciju u Gospiću, a mislim da ako ne postoji neka kaznena odgovornost, da politička odgovornost na temelju morala i etike mora biti na nekoj razini iznad zakonske", poručio je.
Komentirajući jučerašnju prvu arbitražu između sindikata i Grada Zagreba, rekao je da mu je prvenstveno žao što je došlo do eskalacije između sindikata i Grada. "Mislim da se prerano krenulo u najoštrije sindikalne akcije, koje su se i u prvostupanjskoj presudi pokazale kao nelegalne", rekao je i podsjetio da je još prošli tjedan pozvao sindikate i Uprave da sjednu za stol i dogovore se, ili barem dogovore nužne poslove.
Kaže da su mu se javljali brojni građani koji su mjesecima ranije imali naručene preglede, a do taksija nisu mogli doći. "Sindikati ovim radikalnim akcijama izazvali kontraefekt kod samih građana", rekao je.
Istaknuo je i da ne može razumjeti koji su bili razlozi za tako drastične mjere. "Znam da su cijelo vrijeme njihovi zahtjevi bili iznad onoga što je u ovom trenutku realno moguće. Ako su gradski sindikati, uključujući vatrogasce i odgojitelje u vrtiću, za ovu godinu dobili povećanje osnovice od 6,8 posto, i onda dolazimo do sindikata ZET-a i Holdinga čije povećanje je već bilo 4,4 posto od 1. siječnja i kojima je ponuđeno još 4,4 posto. Dakle, znatno više od gradskih i državnih sindikata. Pa da to nazovu neprihvatljivom ponudom, taj mi dio nije jasan. Vjerojatno je bilo prostora za neke sitne korekcije, ali inzistirati na 15 pa na 13 posto, značilo bi preko 17 posto u godini dana. Pa nazivati to neodgovornošću Uprave Holdinga i ZET-a.... Možemo raspravljati o tome jesu li sindikati zadovoljni radom Uprava, ali reći da je ta ponuda neprihvatljiva i neodgovorna, taj mi dio nije jasan", rekao je.
Posebno mu, kaže nije jasan HDZ i predsjednik gradskog ogranka stranke Matijević, koji, kako kaže, odjednom osjećaju veliku brigu za radnike, a istovremeno "smo vidjeli kako su pregovarali sa sindikatima". "Očito se radi o sitnom jeftinom populizmu. Mi ni u jednom trenutku nismo rekli da HDZ stoji iza prosvjeda. Svatko ima svoje mišljenje, a građani neka sami procijene o tome je li ovo sve malo čudno", rekao je, ali svoje mišljenje nije htio reći jer, kako kaže, nema dokaza.
Što očekuje od arbitraže? "Teško je reći jer su početne pozicije bile jako udaljene. Ne mogu nužni poslovi javnoga prijevoza biti 1,5 posto radnika. Što bi to značilo? Četiri tramvaja u cijelom gradu? Treba pronaći neki prihvatljivi omjer da se osjeti da se radnici bore za svoja prava, ali da se ne dogodi da djeca ne mogu u školu, bolesnici do bolnice", poručio je.
Upitan o rješenju za novi maksimirski stadion, Mišić je rekao da on ima dvojaku ulogu. "S jedne strane, kao navijač i netko tko godinama odlazi na taj stadion. S druge strane, nastupam i kao političar. Kad sam prvi put govorio o samom rješenju, rekao sam da mi se osobno, kao navijaču, ne sviđa i da to nije nešto što sam zamišljao kako će izgledati. Već tad sam rekao da se nadam da će prije finalnog rješenja doći do ozbiljnih korekcija. Poštujem struku, dala je svoje mišljenje, ali stadion se ne gradi za njih", rekao je.
Podsjetio da je da je ministar Glavina rekao nešto što je nekoliko dana kasnije premijer Plenković pobio. "Glavina sigurno nije govorio za sebe", rekao je i dodao da se stadion gradi javnim novcem, a on kao predsjednik Skupštine Grada Zagreba, kao i ostali zastupnici, moraju dići ruku za nešto što javnost ne prihvaća.
"U konačnici, postoji mogućnost da se građani sami organiziraju i da se raspiše referendum. Što ćemo onda? Opet reći da nema veze što javnost misli?", upitao je i rekao da misli da se premijer Plenković "zaletio" sa izjavom.
"Možda smo nas dvojica na istom tragu da nam se ne sviđa izgled stadiona, ali zaletavati se sa izjavom da natječaj samo treba poništiti. Okej, zašto nije rekao koliko košta poništenje natječaja? To ćemo u konačnici opet platiti mi. Nadam se da ovakvo rješenje koje je prikazano neće biti građeno, ali moramo biti i odgovorni prema novcu i materijalnoj šteti koja bi bila puno veća nego što je rekao Plenković", rekao je.
Mišić je dodao da se trenutno nalaze u vrlo teškoj i zamršenoj situaciji. "Treba pronaći pravni način da se iz toga svi izvuku s najmanjom štetom. Baš zbog toga nije dobro da premijer izlazi s bombastičnim izjavama o poništenju" poručio je.
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