Kasino u Hrvatskoj dobio kaznu od 2,59 milijuna eura: Evo što su radili

Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, obrada biometrijskih podataka radi sigurnog identificiranja korisnika usluga zakonita je uz izričitu privolu ispitanika koja je dana u skladu s odredbama Uredbe. Ako voditelj obrade prikuplja veći opseg osobnih podataka nego što je nužno za ostvarenje konkretne svrhe, takva obrada ne može postati zakonita samo zato što je ispitanik dao privolu. To osobito vrijedi kod biometrijskih podataka, s obzirom na njihovu prirodu, osjetljivost i povećani rizik za prava i slobode ispitanika. Naime, obrada koja se formalno temelji na privoli ispitanika mora biti zakonita, poštena, transparentna, primjerena, relevantna i ograničena na ono što je nužno u odnosu na svrhu obrade.