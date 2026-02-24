vrijedni savjeti
Vodič za kupnju rabljenog auta: Kako izbjeći zamke i "spasiti" više tisuća eura
Analize pokazuju da se kupoprodaja rabljenog automobila najčešće obavlja u proljeće, pa u jesen.
Izgleda li ponuda predobro da bi bila istinita, najvjerojatnije je upravo takva. Dakle, takvu zaobiđite… Oglasi s nerealno niskom cijenom za automobil u odličnom stanju često su mamac za uzimanje pologa, nakon čega prodavač 'ispari'. Kako ipak naći kvalitetan automobil, a ne ostaviti za njega malo bogatstvo; izbjeći da vam uvale razbijen pa presložen auto ili pak onaj s krivotvorenim stanjem na brojaču kilometara? Nije lako, ali je itekako moguće, piše Večernji list.
Prije svega, obuzdajte sami sebe. Kupujete li automobil zato što vam u ovom trenutku treba prijevozno sredstvo, onda realno procijenite tko će se u tom automobilu voziti, koliko često i na koje udaljenosti. Konkretno, ako će se najčešće voziti jedna osoba, eventualno dvije, a rute će vam biti mahom gradske, uz pokoji odlazak u susjedni grad na kolače, dostatan će biti i gradski automobil. Isti će izbor biti prikladan za vozača početnika. Onaj tko vikendima uživa u ribolovu ili ima pse u čijem se društvu opušta negdje u prirodi, cijenit će odignutu karoseriju nekog SUV-a. Višečlanim obiteljima, pak, prioritet će biti dovoljno prostora i na stražnjim sjedalima i u prostoru za prtljagu. Uočavate razliku? Automobil nam se može jako sviđati, ali ako ne može udovoljiti trenutačnim potrebama, bit će promašena kupnja.
Kad ste odlučili tražite li mali, kompaktni ili veći automobil, onaj za samca, par ili obitelj – te koliko novca uopće možete izdvojiti za njega – promislite je li vam važno kojim je cestama dosad to vozilo krstarilo. Većinom po hrvatskim ili biste kupili i automobil koji je izgurao, primjerice, zime na sjeveru Europe? Ograničite li se na vozila čiji je prethodni život vezan za hrvatske ceste, izbor će biti manji, ali manja će biti i mogućnost prijevare.
Mnogi rabljeni automobili uvoze se, naime, iz jedne u drugu državu kako bi se zadovoljila lokalna potražnja za vozilima. Njemačka, Francuska, Belgija i Italija najveći su izvoznici rabljenih automobila u Europi. Opskrbljuju ostatak kontinenta polovnim vozilima. Iako rabljena vozila iz bogatijih država slove kao dobro očuvana, i automobili uvezeni iz ovih država imaju svoje nedostatke. Nedavno istraživanje tvrtke za obradu podataka o automobilima carVertical otkrilo je da mnoga vozila uvezena u Hrvatsku imaju vraćenu kilometražu i oštećenja iz prošlosti. Među onima koja imaju sumnjivu povijest je i velik broj uvezenih njemačkih automobila.
Konkretno, čak 39,7% svih uvezenih automobila provjerenih u promatranom razdoblju na carVerticalu u Hrvatskoj došlo je iz Njemačke, njih 15,6% iz Francuske, 13,3% iz Italije, također 13,3% iz Belgije te 5,2% iz Austrije. Dakle, četiri od deset polovnih automobila u Hrvatsku stiže iz Njemačke. Od toga ih je 3,4% imalo vraćenu kilometražu, a 22,8% bilo je oštećeno u prošlosti. Izmjene na brojaču kilometara imalo je i 3,3% automobila iz Francuske, a manja ili veća oštećenja pretrpjelo je njih 41,2%. Od pet najvećih izvoznika u Hrvatsku najmanje oštećenja imaju talijanski automobili – njih 13,1%. Međutim, 4,8% talijanskih vozila imalo je vraćenu kilometražu.
Dodatni je problem što podaci iz prošlosti automobila još uvijek granice ne prelaze s istom lakoćom s kojom to čine sama vozila. Podataka ili nema, ili se njima manipuliralo kako bi se umjetno podigla vrijednost automobila. Zato je i dalje veći rizik kupnja rabljenog automobila iz inozemstva nego iz Hrvatske. Najproblematičnija je situacija u kojoj kupac rabljenog automobila ne zna da je željeno vozilo prethodno bilo registrirano i korišteno u nekoj drugoj državi. Trgovci rabljenim vozilima mogu ga dovesti u zabludu, i na to valja paziti. Također, preprodavači se često u oglasima predstavljaju kao privatni vlasnici kako bi izbjegli zakonske obveze i jamstva koja moraju dati kao tvrtke. Ako u oglasu piše "prodaje vlasnik", a na dokumentima je ime treće osobe ili tvrtke, to je znak za uzbunu.
Isto je i sa slučajevima kad prodavatelj tvrdi da je vozilo na nekoj udaljenoj lokaciji i da trebate unaprijed nešto uplatiti. Nikada ne plaćajte ništa dok ne vidite auto i njegovu dokumentaciju. Širok izbor uvezenih rabljenih automobila – čak i kad znaju da su u 'prošlom životu' oni svakodnevno vozili cestama neke druge države, da su možda bili dio taksi ili rent-a-car flote – kupce može potaknuti da donesu spontanu odluku i odmah kupe auto koji im se na prvi pogled svidio. No važno je upoznati se s poviješću automobila kako bi se mjesecima poslije izbjegla neugodna iznenađenja. Provjera povijesti automobila za koji ste zainteresirani trebala bi biti važan korak u odluci o kupnji rabljenog vozila, no ne i prvi. Najprije je potrebno suziti izbor na neki razuman broj ponuđenih vozila – ovisno o tome što se nudi, ali i o tome kakav automobil trebate te koliko novca imate.
Potom provjerite dokumentaciju. Ima li osoba koja prodaje automobil sve njegove dokumente? Provjerite servisnu knjižicu. Oprez! Prevaranti često kupuju prazne servisne knjižice na internetu i ispunjavaju ih istom kemijskom olovkom, koristeći lažne pečate nepostojećih servisa. Provjerite izgledaju li svi unosi previše slično ili "novo". Zatim provjerite podudara li se broj šasije u prometnoj dozvoli s onim na autu te tko je stvarni vlasnik.
Ako automobil glasi na treću osobu, ima li prodavatelj punomoć za prodaju tog automobila? Ovdje je bitno ne nasjesti na priču da je auto vozila 'gospođa u mirovini' ili 'umirovljena liječnica' ili 'teta iz vrtića'. To su, naime, uobičajeni trikovi kojima prodavači nastoje ostaviti dojam da je auto očuvan. No to u velikom broju slučajeva nije točno. Hrvatska nema toliko teta iz vrtića i umirovljenih liječnica koliko ih prodavači navode kao aktualne vlasnice polovnih automobila ponuđenih na prodaju... A čak i da je to u nekom slučaju istinito, što bi potencijalnom kupcu trebao reći podatak o teti iz vrtića ili liječnici koja je trenutačno u posjedu konkretnog vozila? Baš ništa. Bez obzira na spol, dob i profesiju, ta osoba može biti nepažljiv vlasnik, loš vozač koji zlostavlja motor i mjenjač automobila.
Takvo navođenje karakteristika trenutačnog vlasnika samo bi vam trebalo biti signal da je automobil potrebno pažljivije provjeriti. Dakle – tražite VIN broj i provjerite je li auto bio razbijen, ukraden ili korišten kao taksi odnosno rent-a-car. To najjednostavnije možete napraviti na carVerticalu, a ako prodavatelj tvrdi da je vozilo iz Hrvatske, tražite ispis kilometraže u stanici za tehnički pregled pa vidite podudaraju li se podaci. Te podatke tražite sami.
Drugi set rečenica kojima je jedina svrha izvršiti pritisak na kupca te ga u konačnici opelješiti je "Cijena vrijedi samo danas" ili "Imam već tri kupca koji dolaze popodne". To prevaranti obično kažu kako bi vas natjerali na impulzivnu kupnju bez detaljnog pregleda i pokusne vožnje. Nezaobilazan korak kupnje polovnog vozila trebao bi biti što detaljniji pregled automobila. Poželjno bi bilo da na taj 'sastanak' sa svojim potencijalnim budućim automobilom povedete mehaničara ili nekog drugog stručnjaka za aute. Ako to ne možete, obratite sami pozornost na neke specifičnosti.
Pogledajte presijava li se lak automobila na svim dijelovima podjednako ili negdje ima razlika u nijansi ili sjaju. Te razlike upozoravaju da je vozilo bilo oštećeno pa djelomično popravljano. Pregledajte pragove, rubove blatobrana i podvozje. Površinska hrđa je česta, ali "mjehurići" ispod boje znače ozbiljnu koroziju. Obratite pozornost na razmake između pojedinih panela. Razmaci između vrata, haube i blatobrana trebaju biti ujednačeni. Nejednaki razmaci često upućuju na loše popravke nakon sudara. Ne zaboravite stakla. Ona imaju DOT oznaku, dakle sva stakla na autu trebala bi imati istu godinu proizvodnje. Ako je jedno staklo novije, to je jasan signal da je bilo razbijeno, što često prati i popravak limarije. Ako i niste mehaničar, zavirite ispod poklopca motora. Pogledajte ima li svježih mrlja od ulja ili znakova pranja motora. Pranje motora može biti pokušaj skrivanja curenja ulja. Na kotačima potražite ima li znakova neravnomjernog trošenja guma. Ako je guma s jedne strane istrošenija nego s druge, to upozorava na loš ovjes ili probleme s geometrijom kotača
U unutrašnjosti provjerite jesu li sjedala istrošena s bočne strane, jesu li papučice izlizane, djeluju li kolo upravljača i vrh ručice mjenjača istrošeno. Sve to upućuje da je automobil bio intenzivnije korišten, pa obratite pozornost je li iskazana kilometraža vozila u skladu s onim što na automobilu vidite.
