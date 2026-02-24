Vodič za kupnju rabljenog auta: Kako izbjeći zamke i "spasiti" više tisuća eura

Isto je i sa slučajevima kad prodavatelj tvrdi da je vozilo na nekoj udaljenoj lokaciji i da trebate unaprijed nešto uplatiti. Nikada ne plaćajte ništa dok ne vidite auto i njegovu dokumentaciju. Širok izbor uvezenih rabljenih automobila – čak i kad znaju da su u 'prošlom životu' oni svakodnevno vozili cestama neke druge države, da su možda bili dio taksi ili rent-a-car flote – kupce može potaknuti da donesu spontanu odluku i odmah kupe auto koji im se na prvi pogled svidio. No važno je upoznati se s poviješću automobila kako bi se mjesecima poslije izbjegla neugodna iznenađenja. Provjera povijesti automobila za koji ste zainteresirani trebala bi biti važan korak u odluci o kupnji rabljenog vozila, no ne i prvi. Najprije je potrebno suziti izbor na neki razuman broj ponuđenih vozila – ovisno o tome što se nudi, ali i o tome kakav automobil trebate te koliko novca imate.