mlađe ne znači bolje
Koje rabljene aute Hrvati najviše traže? Razlika u godinama je iznenađujuća, ovo su najpopularnije marke
Iako službeni podaci pokazuju da hrvatski vozni park iz godine u godinu stari, čini se da kupci rabljenih automobila ipak najčešće traže nešto mlađa vozila.
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Prema istraživanju tvrtke carVertical, automobili koje su hrvatski korisnici tijekom 2025. godine provjeravali na toj platformi u prosjeku su bili stari 9,1 godinu. To je čak 4,3 godine manje od prosječne starosti svih osobnih automobila u Hrvatskoj.
Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) za 2024. godinu, objavljenima u izvješću Vozila na europskim cestama 2026., prosječna starost osobnog automobila u Hrvatskoj iznosi 13,4 godine.
Razlika se dijelom može objasniti time što službene statistike obuhvaćaju sva registrirana vozila, uključujući i ona koja se vrlo rijetko koriste ili više nisu aktivno dio tržišta. S druge strane, podaci carVerticala odnose se na automobile koje kupci konkretno istražuju prije kupnje.
Koje marke Hrvati najviše provjeravaju?
Analiza je pokazala i značajne razlike u prosječnoj starosti vozila prema markama.
Među najčešće provjeravanim markama, Fiat je imao najstarija vozila, s prosječnom starošću od 11,2 godine. Slijede:
- BMW – 10,6 godina
- Nissan – 10,3 godine
- Alfa Romeo – 10,2 godine
- Opel – 10,1 godinu
Na drugom kraju ljestvice našle su se marke čiji su provjeravani automobili bili znatno mlađi.
Najmlađa vozila među analiziranim markama imala je Škoda, s prosjekom od samo 7,4 godine. Slijede:
- Peugeot – 8,1 godinu
- Seat – 8,3 godine
- Volkswagen – 8,4 godine
- Audi – 8,8 godina
Stručnjaci upozoravaju da se iz ovih podataka ne bi trebalo zaključivati da je neka marka pouzdanija ili kvalitetnija samo zato što su njezini automobili koje kupci provjeravaju mlađi.
Na prosječnu starost mogu utjecati brojni čimbenici, od popularnosti pojedinih modela i vremena kada je određena marka postala zastupljena na domaćem tržištu do uvoznih trendova i odluka vlasnika o tome kada će prodati automobil.
Mlađi automobil nije nužno i bolji
Stručnjaci posebno upozoravaju kupce da se pri kupnji rabljenog vozila ne oslanjaju samo na godinu proizvodnje.
Čak i relativno mlad automobil može imati skrivene nedostatke, vraćenu kilometražu ili ozbiljna oštećenja iz prošlosti. S druge strane, stariji automobil koji je redovito održavan i ima urednu servisnu povijest može biti sasvim dobra kupnja.
Zato bi, osim starosti, trebalo provjeriti stvarno stanje vozila, njegovu servisnu i vlasničku povijest te eventualna prethodna oštećenja.
Stručnjaci kupcima preporučuju i pregled automobila u ovlaštenom ili pouzdanom servisu prije kupnje, kao i usporedbu više vozila prije donošenja konačne odluke.
Podaci ne prikazuju cijelo hrvatsko tržište
Važno je napomenuti da istraživanje carVerticala ne obuhvaća sve rabljene automobile u Hrvatskoj.
Analizirana su vozila za koja su korisnici te platforme tijekom 2025. godine kupili izvješća o povijesti.
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