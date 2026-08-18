UPOZORENJE STRUČNJAKA
Kupujete rabljeni auto? Posebno pripazite na pet popularnih modela
Neki rabljeni automobili prošli su više nego što kupci misle – 10,1% automobila provjerenih u Hrvatskoj pokazuje znakove intenzivnog korištenja.
Pri odabiru rabljenog automobila većina vozača prvo obraća pozornost na njegovu kilometražu. Što je kilometraža manja, to je na tržištu rabljenih automobila veći interes za takvo vozilo. Međutim, automobilski stručnjaci upozoravaju da nije dovoljno uzeti u obzir samo kilometražu vozila, već i broj godina u kojima je ona ostvarena.
Neka vozila koja završavaju na tržištu rabljenih automobila prethodno su korištena kao radna vozila, poput taksija, rent-a-car automobila, dostavnih vozila ili u druge komercijalne svrhe. Iako mogu izgledati kao obična osobna vozila, automobili koji u samo nekoliko godina prijeđu stotine tisuća kilometara često mogu imati znatno istrošenije mehaničke dijelove.
carVertical, IT tvrtka za podatke, proveo je istraživanje kako bi utvrdio u kojoj su mjeri intenzivno korištena vozila prisutna na hrvatskom tržištu te koji se modeli ističu.
Intenzivno korišteni automobili podložniji su većem trošenju i habanju od običnih automobila
Kilometraža vozila može mnogo otkriti o njegovu stanju. Automobili s velikom kilometražom mogu imati istrošenijekočnice, komponente ovjesa i upravljača, dijelove motora i mjenjača, kvačila, sjedala, kvake na vratima, papučice, volane te unutarnje obloge.
Prema istraživanju koje je proveo carVertical, vozilo se smatra intenzivno korištenim ako njegova godišnja kilometraža prelazi 36.000 kilometra, odnosno 3000 kilometara mjesečno. Među svim vozilima koja su korisnici platforme carVertical u Hrvatskoj provjerili tijekom 2025. i 2026. godine, njih 10,1% pripadalo je ovoj kategoriji.
Vozila koja se upotrebljavaju kao taksiji ili za prijevoz putnika i druge oblike prijevoza najveći dio svog radnog vijeka provedu u gradskoj vožnji. Stalna ubrzavanja i kočenja, rad motora u praznom hodu, kratke relacije, učestali ulasci i izlasci putnika ili utovar i istovar robe ubrzavaju trošenje motora, ovjesa, interijera, mjenjača i drugih dijelova.
Vozila Škoda Octavia najintenzivnije su korištena vozila u Hrvatskoj
Istraživanje carVerticala otkrilo je i koji se modeli u Hrvatskoj najčešće povezuju s intenzivnim korištenjem. Među vozilima provjerenima putem carVerticala u Hrvatskoj, najviše se istaknula Škoda Octavia – 20,1% Octavia vozila premašilo je godišnji prag od 36.000 kilometara. Nakon nje slijede Škoda Superb (19,4%), Volkswagen Passat (19,2%), Škoda Kodiaq (18,3%) i Mercedes-Benz E-klase (18,2%).
Ti su modeli čest izbor za profesionalnu uporabu zahvaljujući svojoj praktičnosti, učinkovitosti i sposobnosti da prijeđu veliki broj kilometara, zbog čega su popularni među tvrtkama i pružateljima usluga. S druge strane, privatni kupci biraju te modele iz potpuno istih razloga, povezujući ih s udobnošću, izdržljivošću i povoljnim troškovima održavanja.
Dok je klasične taksije lako uočiti na gradskim ulicama, brojna vozila koja su prethodno korištena za najam, prijevozničke usluge, dijeljenje automobila ili poslovna putovanja ne razlikuju se od osobnih automobila kada se pojave na tržištu rabljenih vozila.
„Automobil s velikom kilometražom može se lako estetski uljepšati, ali određene znakove istrošenosti vrlo je teško prikriti. Kupci bi trebali pažljivo pregledati prednji branik, masku i poklopac motora – brojna oštećenja od kamenčića jasan su znak da je vozilo provelo puno vremena na autocesti. Također, stanje sjedala, točnije istrošenost tkanine na bočnicama, te istrošenost papučica gasa, kočnice i kvačila vrlo brzo otkrivaju stvarnu sliku“, objašnjava Luka stručnjak iz tvrtke Autoto d.o.o.
„U Hrvatskoj je prosječna godišnja kilometraža oko 18.000 kilometara, pa je sve znatno iznad toga jasan indikator prekomjerne upotrebe. Najveći rizici za kupce su vraćena kilometraža, neredovito održavanje i prikrivene informacije o sudarima.“
Nedostatak prekogranične razmjene podataka o vozilima često ostavlja kupce u neznanju
Iako izvješće o povijesti vozila ne mora uvijek sadržavati zapise koji ukazuju na intenzivno korištenje, kronološki prikaz kilometraže često može otkriti da je automobil imao zahtjevniju prošlost nego što bi se moglo zaključiti prema njegovu izgledu.
Među vozilima za koja je carVertical utvrdio povijest uporabe u taksi službi, veliki dio čine uvezena vozila. To ukazuje na to da su pojedini automobili možda u inozemstvu prošli zahtjevno razdoblje korištenja kao taksiji prije nego što su ušli na hrvatsko tržište rabljenih automobila kao obična vozila. Nepošteni prodavatelji često prešućuju tu informaciju jer kupci u pravilu izbjegavaju bivša taksi vozila.
Budući da države nemaju uspostavljen sustav za razmjenu podataka o vozilima, praćenje povijesti vozila koje dolazi iz inozemstva može biti otežano. Bez uvida u povijest automobila kupci ostaju u neznanju i riskiraju kupnju loše održavanog vozila.
„Prekogranična trgovina otežava prepoznavanje rizika povezanih s intenzivnim korištenjem. Automobil je mogao biti intenzivno korišten u jednoj zemlji, a poslije se pojaviti na drugom tržištu kao obično rabljeno vozilo. Ako povijesni podaci ne putuju zajedno s automobilom, kupci odluku temelje na izgledu, cijeni i prikazanoj kilometraži, a to nije dovoljno”, kaže Buzelis.
U carVerticalovim izvješćima kupci mogu pronaći odjeljak Navike vožnje, koji pruža uvid u to kada je automobil nakupio najviše kilometara te je li bilo razdoblja neuobičajeno intenzivne uporabe. Taj je uvid posebno važan kada se radi o uvezenim vozilima. Vozilo koje izgleda kao da je u izvrsnom stanju može skrivati ozbiljne nedostatke, uključujući i prevare s kilometražom i jako istrošene mehaničke dijelove. Zahvaljujući izvješću o povijesti vozila kupci mogu usporediti više vozila i izbjeći loše kupnje.
Metodologija
Istraživanje carVerticala temelji se na analizi izvješća o povijesti vozila koja su korisnici platforme kupili u razdoblju od siječnja 2025. godine do svibnja 2026. Intenzivno korištena vozila razvrstana su prema marki i modelu, pretvorena u postotke i prema tome rangirana.
carVertical je IT tvrtka za podatke koja prikuplja i standardizira velike količine podataka o automobilima iz više od 1000 izvora diljem svijeta, uključujući policijske evidencije, nacionalne i državne registre, financijske institucije te oglasnike u 37 zemalja. Te složene podatke zatim pretvaramo u inovativna i pristupačna B2B i B2C rješenja koja neobrađene podatke pretvaraju u vrijedne tržišne uvide, prognoze i sveobuhvatna izvješća o povijesti vozila.
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