Kupujete rabljeni auto? Posebno pripazite na pet popularnih modela

U carVerticalovim izvješćima kupci mogu pronaći odjeljak Navike vožnje, koji pruža uvid u to kada je automobil nakupio najviše kilometara te je li bilo razdoblja neuobičajeno intenzivne uporabe. Taj je uvid posebno važan kada se radi o uvezenim vozilima. Vozilo koje izgleda kao da je u izvrsnom stanju može skrivati ozbiljne nedostatke, uključujući i prevare s kilometražom i jako istrošene mehaničke dijelove. Zahvaljujući izvješću o povijesti vozila kupci mogu usporediti više vozila i izbjeći loše kupnje.