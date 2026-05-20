Ne volite okus kupusa? Poboljšajte ga "tajnim" sastojcima

Ako vam se ne sviđa okus kupusa, postoji trik zahvaljujući kojem će biti ukusniji. Naime, trebate ga kratko ostaviti u preljevu od limunovog soka ili octa kako bi zadržao hrskavost i dobio blaži, svježiji okus.

Mnogi izbjegavaju jesti kupus zbog gorkog okusa koji se često pojača tijekom kuhanja. Ovo povrće sadrži sumporne spojeve koji se tijekom kuhanja oslobađaju i ispiru iz povrća pa ono ostaje bez punog okusa, mekano i vodenasto.

Karen Lee, kuharica i osnivačica platforme The Sensitive Foodie Kitchen, kaže da kratko stajanje u kiselom preljevu daje bolji rezultat, prenosi Klix.ba.

"Ako kupus kratko ostavite da odstoji u kiselom preljevu, to odlično djeluje i zadržava ugodnu hrskavost." Dodala je i da joj je limunov sok praktičniji izbor:

"Više volim jednostavno rješenje: svježe cijeđeni limunov sok. Jednako dobro obavlja posao."

Kiseli sastojci poput limunovog soka ili octa naglašavaju prirodne šećere u kupusu, ublažavaju sumporne note i daju svježiji okus. Takav postupak ujedno pomaže da kupus ostane čvršći i da ne postane gnjecav.

Za salatu se preporučuje 150 do 200 grama kupusa, jedna srednja glavica crvenog luka, 50 grama oraha, jedan veći limun, žlica ekstra djevičanskog ulja, dvije žlice sjeckanog začinskog bilja te sol i papar.

Kupus i luk treba usitniti, pomiješati s limunovim sokom ili octom, uljem i začinima, a zatim ostaviti da odstoji najmanje sat vremena. Na kraju dodajte začine.