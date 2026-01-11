Kuhate kupus? Dodajte samo jedan sastojak i u kući neće biti nikakvog mirisa

Kupus je jedno od najpristupačnijih i najsvestranijih povrća – od njega možete pripremati juhe, glavna jela, salate, pite i još mnogo toga. Ipak, mnoge domaćice ga izbjegavaju zbog specifičnog mirisa koji se pojavljuje tijekom kuhanja. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji vam omogućuju da uživate u jelu, a da kuća ne miriše na kuhani kupus, piše Krstarica.