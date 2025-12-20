Može li se kiseli kupus zamrznuti? Evo kako da vam ostane hrskav i ukusan

Vrijedi napomenuti da će nakon odmrzavanja kupus biti nešto mekši. To ga čini savršenim za kuhana jela poput sarme, podvarka ili kiselog kupusa sa suhim mesom. Za salatu će možda biti previše mekan, ali ako ga dobro ocijedite prije zamrzavanja, i dalje može poslužiti kao odličan prilog uz malo tucane paprike i ulja.