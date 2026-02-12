Košta dva eura i ima ga na svakoj tržnici, a snižava kolesterol kao niti jedno drugo povrće

Ako želite sniziti kolesterol na jednostavan i jeftin način, obično povrće koje se lako nađe na svakoj tržnici može imati veliki učinak.
Topiva vlakna
Najvažniju ulogu imaju topiva vlakna. Ona u probavnom sustavu vežu dio kolesterola i pomažu tijelu da ga izbaci, umjesto da ostane u krvi i taloži se na stijenkama krvnih žila.
Kupus je jedna od najboljih i najjeftinijih namirnica za zdravlje srca. Bogat je vlaknima i zaštitnim biljnim spojevima koji podupiru čišćenje organizma od viška masnoća. Može se jesti sirov kao salata, kuhan u varivu ili fermentiran kao kiseli kupus. Redovita konzumacija, čak i nekoliko puta tjedno, može pomoći u snižavanju lošeg LDL kolesterola kroz dulje razdoblje, a srednja glavica košta oko dva ili tri eura, piše Podravski.
Mrkva je dostupna cijele godine i vrlo je povoljna. Sadrži pektin, vrstu topivih vlakana koja se posebno povezuje sa smanjenjem kolesterola u krvi. Osim toga, daje osjećaj sitosti pa smanjuje potrebu za kaloričnijom hranom. Dvije srednje mrkve na dan, sirove ili kuhane, jednostavan su korak prema zdravijim masnoćama u krvi.
Vlakna i biljni proteini - dobitna kombinacija za srce
Leća i druge mahunarke kao grah i grašak izuzetno su isplative namirnice. Kombiniraju vlakna i biljne proteine, što je odlična kombinacija za srce. Kada nekoliko puta tjedno umjesto mesa pojedeš varivo od leće ili graha, često se s vremenom vidi poboljšanje vrijednosti kolesterola. Uz to stabiliziraju šećer u krvi i dugo drže sitost.
Špinat i drugo tamnozeleno lisnato povrće sadrže vlakna i antioksidanse koji štite krvne žile od oštećenja. Ne treba velika količina. Šaka špinata u juhi, varivu ili kao prilog već je koristan dodatak prehrani usmjerenoj na zdravlje srca i bolju ravnotežu masnoća u krvi.
Luk i češnjak često se koriste samo za okus, ali imaju i zdravstvenu vrijednost. Češnjak sadrži spojeve koji mogu pomoći u snižavanju ukupnog kolesterola i podržati elastičnost krvnih žila. Luk pridonosi zaštiti srca svojim antioksidativnim djelovanjem. Kad su redoviti dio kuhanja, postaju mali ali važni saveznici.
Najbolji učinak dolazi kada se ovakva hrana jede redovito, uz manje pržene i masne hrane te više kuhanih jela, juha i variva. Nema jedne čudesne namirnice, ali svakodnevni mali izbori s puno povrća i mahunarki s vremenom mogu napraviti veliku razliku za kolesterol i zdravlje srca.
