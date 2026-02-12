Košta dva eura i ima ga na svakoj tržnici, a snižava kolesterol kao niti jedno drugo povrće

Kupus je jedna od najboljih i najjeftinijih namirnica za zdravlje srca. Bogat je vlaknima i zaštitnim biljnim spojevima koji podupiru čišćenje organizma od viška masnoća. Može se jesti sirov kao salata, kuhan u varivu ili fermentiran kao kiseli kupus. Redovita konzumacija, čak i nekoliko puta tjedno, može pomoći u snižavanju lošeg LDL kolesterola kroz dulje razdoblje, a srednja glavica košta oko dva ili tri eura, piše Podravski.