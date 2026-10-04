Što jesti za zdravija crijeva? Gastroenterolog s Harvarda izdvojio sedam doručaka

Običan tost može postati hranjiviji ako se na njega doda avokado. Avokado je bogat nezasićenim mastima i vlaknima, dok kruh od cjelovitih žitarica osigurava dodatna vlakna i rezistentni škrob. Prema dr. Sethiju, ova kombinacija može pridonijeti duljem osjećaju sitosti i raznolikosti crijevnog mikrobioma.