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Budwig doručak: Što je točno i zašto je ovaj jednostavan obrok toliko zdrav?
Budwig doručak je vrlo jednostavan, a zdrav doručak.
Potrebno je samo pomiješati kravlji sir, laneno ulje i mljevene sjemenke lana. Uz to se može dodati i razno voće ili malo meda. Za ovaj doručak se vjeruje da sprječava pojavu raka.
Puno je zdravih doručaka, a jedan od njih je i Budwig doručak. Radi se sa samo nekoliko sastojaka, a važno ga je odmah pojesti. Njegova djelotvornost se može zahvaliti kemikalijama koje se oslobođaju kada se pomiješaju laneno ulje i kravlji sir.
Što je Budwig doručak?
Budwig doručak je svoje ime dobio po Johanni Budwig, njemačkoj biokemičarki. Ovaj doručak se sastoji od tri glavna sastojka, a to su kravlji sir, laneno ulje i lanene sjemenke. Upravo je za tu kombinaciju Budwig vjerovala da može poboljšati funkciju stanica, kao i usporiti rast i širenje stanica raka.
Svježi sir sadrži kemikalije sulfhidrili koji pomažu u zaštiti stanica od štetnih slobodnih radikala, dok laneno ulje sadrži omega 3 masne kiseline.
Budwig je vjerovala da sulfhidrili u svježem siru mogu pomoći tijelu da bolje apsorbira omega-3 masne kiseline prisutne u lanenom sjemenu, stvarajući okruženje bogato kisikom u kojem zdrave stanice mogu napredovati.
Što sve može biti dio Budwig doručka?
Osim glavnih sastojaka, u ovaj doručak se mogu staviti voće i povrće bogato vlaknima, poput: jagoda, bobičastog voća, brokule, špinata, sjemenki ili granole.
S druge strane, treba izbjegavati stavljanje šećera ili drugih mliječnih proizvoda (osim mlijeka) u ovaj doručak.
Iako se zove doručak, Budwig je osmislila cijeli način prehrane, odnosno protokol. Budwig protokol uključuje konzumaciju ovog doručka više puta na dan. Također, preporučuje se i izlaganje suncu najmanje 20 minuta i šetnje u prirodi.
Uz to, trebalo bi izbjegavati konzumaciju rafiniranih žitarica, svinjetine, prerađenog mesa i druge prerađene hrane, maslaca, margarina, čaja i kave. Trebaju se izbjegavati i šećeri, slastice, kao i druga ulja, osim kokosovog.
Kako se radi Budwig doručak?
Za Budwig doručak nisu važne same namirnice, nego i omjeri. Tako se on radi u omjerima laneno ulje i sir 1:4. Odnosno, jedna žlica ulja se dobro promiješa s četiri žlice sira.
Mogu se pomiješati ručno, pjenjačom ili mikserom, a miješaju se sve dok se ne dobije ujednačena smjesa, bez tragova ulja. Na kraju se mogu dodati med, mljevene sjemenke lana i po želji voće.
Važno je da se jelo jede odmah kada je napravljeno. Odnosno, da se pojede u periodu od 20 minuta otkada je napravljeno. Prema Budwig na dan bi trebalo pojesti najmanje 60 mililitara lanenog ulja i 113 grama svježeg sira.
Može li Budwig doručak izazvati nuspojave?
Uz ovaj doručak i općenito uz ovakav način prehrane je važno uzimati dovoljno tekućine. Kada se uzima previše lanenih sjemenki ili ulja može doći do opstrukcije crijeva. Od ostalih nuspojava se mogu javiti zatvor, nadutost, češći odlazak na zahod ili bol u abdomenu.
Jednako tako, lanene sjemenke i laneno ulje mogu utjecati na uzimanje pojedinih lijekova. Ne smiju se uzimati kod poremećaja krvarenja ili kod uzimanja lijekova za razrjeđivanje krvi, lijekova za dijabetes i za visoki krvni tlak.
Zaključak
Budwig doručak je dio cijelog Budwig protokola, a temelji se na konzumaciji svježeg sira i lanenog ulja. Budwig je verovala da konzumacija ove hrane više puta na dan može doprinijeti smanjenju širenja stanica raka.
Ipak, važno je konzumirati dovoljno vode i ne držati se ove dijete kod pojedinih bolesti i poremećaja.
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