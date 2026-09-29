DRUGI DAN ŠTRAJKA
Na ulicama Zagreba samo jedan tramvaj i autobus. Tomašević najavio obraćanje
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i u utorak, nakon što su sindikati i gradska uprava prvi dan štrajka završili bez dogovora.
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Zagrebački javni prijevoz u ponedjeljak je gotovo potpuno stao, dok je odvoz otpada bio znatno smanjen.
Štrajk se i dalje nastavlja, poručili su sinoć sindikalni vođe, a poruka je građanima da upitaju gradonačelnika "zašto je uzrok problema, a ne rješenje".
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3 Objave
07:00
prije 1 min.
Tomašević kasno sinoć objavio video poruku za Zagrepčane
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak navečer poručio je građanima da Grad očekuje nastavak štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zahvalio im je što su prvi dan obustave rada prilagodili putovanja, ali je ponovio da sindikalne zahtjeve za povećanje plaća ne može prihvatiti.
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06:59
prije 2 min.
Tomašević najavio novo obraćanje
Tomislav Tomašević odbacuje nove sindikalne zahtjeve, tvrdeći da ih gradske financije ne mogu podnijeti. Prema njegovim riječima, Grad nudi povećanje plaća od 4,5 posto od rujna i još 4,5 posto od početka 2027., nakon povećanja od 4,5 posto početkom ove godine. Naveo je i da su u posljednje tri godine plaće vozača ZET-a porasle više od 60 posto, a radnika Čistoće 87 posto.
Gradonačelnik je kritizirao sindikate jer, kako tvrdi, nisu osigurali minimum usluge. Kao primjer izdvojio je autobusnu liniju Borongaj – KBC Rebro, za koju kaže da nije prometovala jer nije bio osiguran nijedan vozač. Rekao je i da su mu radnici koji ne štrajkaju prenijeli da ih kolege vrijeđaju.
Za utorak u 11 sati najavio je novu konferenciju za medije
06:58
prije 3 min.
Jedan tramvaj i jedan autobus voze i danas
Na cesti je i u utorak ujutro ponovno tramvaj broj 17 i autobus na liniji 330 koji prometuje na liniji Velika Gorica-Zagreb.
U 17-ici je ponovno vozačica Kristina, koja je i jučer vozila na oduševljenje građana.
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