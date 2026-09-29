Na ulicama Zagreba samo jedan tramvaj i autobus. Tomašević najavio obraćanje

Tomislav Tomašević odbacuje nove sindikalne zahtjeve, tvrdeći da ih gradske financije ne mogu podnijeti. Prema njegovim riječima, Grad nudi povećanje plaća od 4,5 posto od rujna i još 4,5 posto od početka 2027., nakon povećanja od 4,5 posto početkom ove godine. Naveo je i da su u posljednje tri godine plaće vozača ZET-a porasle više od 60 posto, a radnika Čistoće 87 posto.

Gradonačelnik je kritizirao sindikate jer, kako tvrdi, nisu osigurali minimum usluge. Kao primjer izdvojio je autobusnu liniju Borongaj – KBC Rebro, za koju kaže da nije prometovala jer nije bio osiguran nijedan vozač. Rekao je i da su mu radnici koji ne štrajkaju prenijeli da ih kolege vrijeđaju.

Za utorak u 11 sati najavio je novu konferenciju za medije