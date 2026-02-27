Video koji je pogledalo više od 30 milijuna ljudi: Žena otkrila trik za savršenu kajganu

Jedna je žena izazvala burnu raspravu na Instagramu nakon što je objavila video u kojem pokazuje pomalo neobičnu tehniku pripreme kajgane. Za istu tvrdi da je “jedina ispravna” te da je rezultat savršeno mekana kajgana.
U snimci koja je postala viralna i koju je pregledalo više od 30 milijuna ljudi, žena je razbila četiri jaja izravno u tavu. Prethodno ih nije razmutila u posudi.
Potom je objasnila da prvo treba ispeći bjelanjke, a tek kasnije umiješati žumanjak.
"Nakon što ovo pogledate, više se nećete vraćati na tehniku mućkanja jaja u posudi", napisala je u opisu videa, prenosi Novi list.
Unatoč brojnim pregledima, mnogi korisnici su iskazali nevjericu oko njezina načina pripreme kajgane.
"Odlično. Molim te, nemoj više objavljivati sadržaj o kuhanju", "Napravila sam ovo jučer i nije valjalo", "Čemu sam upravo svjedočio?" i "Mislim da te nitko nije naučio pripremiti jaja…", samo su neki od njih.
