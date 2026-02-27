Oglas

Vrijedi probati

Video koji je pogledalo više od 30 milijuna ljudi: Žena otkrila trik za savršenu kajganu

author
N1 Srbija
|
27. velj. 2026. 07:30
PXLS_kajgana
Pexels

Jedna je žena izazvala burnu raspravu na Instagramu nakon što je objavila video u kojem pokazuje pomalo neobičnu tehniku pripreme kajgane. Za istu tvrdi da je “jedina ispravna” te da je rezultat savršeno mekana kajgana.

Oglas

U snimci koja je postala viralna i koju je pregledalo više od 30 milijuna ljudi, žena je razbila četiri jaja izravno u tavu. Prethodno ih nije razmutila u posudi.

Potom je objasnila da prvo treba ispeći bjelanjke, a tek kasnije umiješati žumanjak.

"Nakon što ovo pogledate, više se nećete vraćati na tehniku mućkanja jaja u posudi", napisala je u opisu videa, prenosi Novi list.

Unatoč brojnim pregledima, mnogi korisnici su iskazali nevjericu oko njezina načina pripreme kajgane.

"Odlično. Molim te, nemoj više objavljivati sadržaj o kuhanju", "Napravila sam ovo jučer i nije valjalo", "Čemu sam upravo svjedočio?" i "Mislim da te nitko nije naučio pripremiti jaja…", samo su neki od njih.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
doručak hrana jaja kajgana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ