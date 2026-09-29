Što se tiče roka, naveo je da je ZET do završetka postupka mirenja podnio prijedlog, a sindikati su, kaže, nakon toga aktivno se uključili u postupak određivanja nužnih poslova. "To svakako ne bi učinili da je tok prekoračen. Pored toga, poslodavac ne zna koji dan će biti okončan postupak mirenja, jer to kao i ovom konkretnom slučaju, pretežito ovisi o sindikatima koji su okončali taj postupak. Svakako je valjano tumačenje prema kojem poslodavac je dužan prijedlog staviti do završetka postupka mirenja", rekao je.