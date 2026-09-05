ključni trikovi
Dodajte ovaj sastojak u vodu dok kuhate jaja: Ljuska bi se trebala skinuti u jednom potezu
Ljuštenje kuhanih jaja mnogima zadaje glavobolje, pogotovo kada se zajedno s ljuskom odvaja i dio bjelanjka. Jednostavan trik uključuje sastojak koji gotovo svi imaju u kuhinji.
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Ako želite da se ljuska lakše odvaja, u vodu za kuhanje možete dodati pola čajne žličice sode bikarbone na oko dvije litre vode. Ona povećava lužnatost vode, što može pomoći da se opna lakše odvoji od bjelanjka.
Ipak, soda nije jedini faktor. Na lakoću guljenja utječu i starost jaja, način kuhanja te ono što napravite odmah nakon kuhanja, piše Krstarica.com.
Ključ je u načinu kuhanja
Jaja je najbolje pažljivo staviti u vodu koja već vrije, primjerice žlicom, kako ne bi udarila o dno posude i popucala.
Za tvrdo kuhana jaja potrebno je otprilike 9 do 10 minuta, ovisno o njihovoj veličini i početnoj temperaturi. Nakon kuhanja najvažnije je da ih odmah prebacite u posudu s vrlo hladnom vodom i ledom.
Naglo hlađenje prekida proces kuhanja i može pomoći da se jaje lakše odvoji od ljuske.
Nakon nekoliko minuta jaje lagano razbijte o tvrdu površinu i zarolajte ga pod dlanom. Tako će ljuska popucati na više mjesta i lakše se odvojiti zajedno s opnom.
Svježa jaja teže se gule
Ako ste jaja upravo kupili, nemojte se iznenaditi ako ih bude teško oguliti. Kod vrlo svježih jaja bjelanjak je čvršće povezan s unutarnjom opnom.
Za kuhanje su zato često praktičnija jaja koja su nekoliko dana stajala u hladnjaku, pod uvjetom da su pravilno čuvana.
Važno je i da voda ne vrije previše jako jer jaja tada mogu udarati o dno posude i popucati. Nakon što voda ponovno zavrije, smanjite temperaturu i nastavite s umjerenim vrenjem.
A što je s octom?
Ocat može biti koristan ako ljuska pukne tijekom kuhanja jer pomaže da se bjelanjak brže stisne oko pukotine. Međutim, neće učiniti da se jaja lakše gule.
Za najbolji rezultat važna je jednostavna kombinacija: pažljivo stavite jaja u kipuću vodu, kuhajte ih oko 9 do 10 minuta, a zatim ih odmah prebacite u ledenu vodu. Soda bikarbona može biti dodatna pomoć.
Tako biste trebali dobiti cijela i glatka jaja, idealna za francusku salatu, sendviče ili punjena jaja – bez čupanja polovice bjelanjka zajedno s ljuskom.
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