Žgaravica i nadutost već ujutro? Ovo je najgori doručak koji možete pojesti

Većina ljudi za doručak bira ono za što godinama slušaju da je "lagano i zdravo", i upravo ta kombinacija sagorijeva kiselinu prije dolaska na posao.
Crna kava, instant zobene pahuljice s bananom i čaša soka od naranče - zvuči kao reklama za zdrav život, ali zapravo je to trostruki udarac na donji ezofagealni sfinkter. Kava otvara taj mali ventil između jednjaka i želuca, sok od naranče ga preplavljuje kiselinom, a banana koja još nije potpuno zrela donosi otporni škrob koji fermentira i nadima crijeva.
Dodajte tome cigaretu uz kavu i imate savršenu formulu za jutarnji refluks. Peckanje iza prsne kosti, podrigivanje, osjećaj da vam je želudac pun zraka iako niste ništa jeli. To nije normalno. To je posljedica izbora, piše Krstarica.
Zašto zobene pahuljice uzrokuju probleme?
Zob sam po sebi nije krivac, krivac je kombinacija. Instant pahuljice su punjene mlijekom koje kod mnogih odraslih uzrokuje nadutost laktozom, a dodaje im se med ili šećer koji ubrzava fermentaciju u tankom crijevu. Rezultat je balon u želucu za manje od sat vremena.
Ako ne možete bez zobenih pahuljica, prokuhajte ih u vodi, pričekajte da se ohlade, dodajte cimet i žlicu chia sjemenki. Tako mijenjate brzinu probave i smanjujete pritisak na sfinkter.
Što je točno jutarnja žgaravica?
Žgaravica je vraćanje sadržaja želuca u jednjak, najčešće zbog labavog zaliska i povećanog pritiska u želucu. Javlja se ujutro jer ste satima ležali, nakupila se kiselina, a prvi obrok sve gura gore umjesto dolje.
Sastojak za doručak na koji nitko ne sumnja
Rajčice, svježe rajčice u kajgani ili na tostu. Njihova kiselost je veća nego što mislite, a u kombinaciji s bijelim kruhom i topljenim sirom postaje okidač za jutarnju žgaravicu kod osjetljivih osoba. Isto vrijedi i za kečap koji premažete preko jajeta "kako bi bilo ukusnije".
Znanstveni radovi koji se bave refluksnom bolešću jasno rangiraju kisele rajčice, agrume, kavu i čokoladu kao glavne prehrambene okidače, prema pregledu objavljenom u "World Journal of Gastroenterology", istraživanje o ulozi prehrane kod gastroezofagealnog refluksa potvrđuje da promjena hrane može smanjiti simptome.
Što jesti umjesto toga?
Topla voda s malo đumbira, a nakon dvadeset minuta meko kuhano jaje s kriškom integralnog kruha i kriškom avokada. Nema kave na prazan želudac, nema soka od naranče, nema slatkog jogurta. Može banana, ali samo ona koja je potpuno zrela, s točkicama.
Ako baš morate popiti kavu, pijte je nakon jela, a ne prije. Razlika u nadutosti nakon doručka osjeća se već treće jutro.
Kad žgaravica više nije stvar doručka?
Ako imate jutarnju žgaravicu dulje od dva tjedna, ako imate poteškoća s gutanjem ili imate suhi kašalj koji vas budi, to nije problem za savjet s interneta, razgovarajte o tome s liječnikom. Kronični refluks ostavlja tragove na jednjaku koje ne želite otkriti prekasno.
