Stjepan Radić je s bratom Antunom 1904. utemeljio Hrvatsku seljačku stranku (HSS) pod imenom Hrvatska pučka seljačka stranka. Ta se stranka od 1920. naziva Hrvatska republikanska seljačka stranka, a od 1925. godine HSS, a Radić joj je bio na čelu od osnutka do smrti, postavši glasom hrvatskog seljaštva.