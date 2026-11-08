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Kekin odgovorila na otvoreno pismo Dijane Zadravec i prozvala Plenkovića: "Bolnica nije privatni feud"

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N1 Info
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08. stu. 2026. 10:07
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22.09.2026., Zagreb - Ivana Kekin, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba . Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
PIXSELL / Lucija Ocko/PIXSELL

Zastupnica Možemo! Ivana Kekin odgovorila je na otvoreno pismo Dijane Zadravec, poručivši da u središtu rasprave moraju biti pacijenti i posljedice koje će odlazak radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice imati na njihovo liječenje.

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Kekin u razgovoru za Jutarnji list upozorava da će Klinika za tumore za manje od mjesec dana ostati sa samo dva radiologa, umjesto dosadašnjih devet, te da KBC Sestre milosrdnice za tri tjedna neće moći obavljati hitnu sanaciju moždanog udara ili aneurizme.

"To su pitanja na koja odgovora nema. A odgovore trebaju dati Ministarstvo zdravstva i Andrej Plenković", poručila je Kekin, ističući da su upravo oni odgovorni za funkcioniranje javne bolnice koju financiraju građani.

Dodala je da bolnica nije ničiji privatni feud, pa ni Plenkovićev, te ustvrdila da je iz razgovora Vilija Beroša i Dijane Zadravec postalo jasno da premijer odlučuje o bolnici.

"Ničije ambicije ne smiju nikada biti ispred dobrobiti pacijenata ove zemlje", naglasila je Kekin, poručivši da se pozornost ne smije skretati s pitanja ugroženog funkcioniranja jedne od najvažnijih ustanova za liječenje raka u Hrvatskoj i hitnog zbrinjavanja moždanog udara.

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dijana zadravec ivana kekin javno zdravstvo kbc sestre milosrdnice vijesti iz hrvatske vinogradska bolnica

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