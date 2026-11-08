Predviđaju i uspostavljanje mehanizama za provođenje hitnih fitosanitarnih mjera koje su od osobitog interesa za hrvatsku državu, a koje su trenutačno "nedostatne", te rasterećenje inspekcijskih kapaciteta i usmjeravanje resursa na visokorizične slučajeve cjelovitom redefinicijom postupka pokretanja inspekcijskog nadzora i obrade prijava.