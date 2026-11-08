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Evo što se mijenja

Državni inspektorat želi veće ovlasti i strože kazne: Pripremaju se velike promjene

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Hina
|
08. stu. 2026. 07:24
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Coastal Construction Inspection in Croatia
Open AI / ChatGPT

Državni inspektorat (DIRH) planira predložiti Vladi donošenje novog Zakona o Državnom inspektoratu kojim bi se, između ostalog, ubrzalo uklanjanje bespravne gradnje, suzbilo neregistrirano pružanje turističkih usluga uvođenjem tajne kupnje te ojačale ovlasti inspektora.

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"Višegodišnjom primjenom važećeg zakona uočeni su normativni, proceduralni i organizacijski nedostaci te nefleksibilnost pojedinih instituta koji usporavaju operativno postupanje tijela i smanjuju djelotvornost u zaštiti javnog interesa, javnozdravstvenog interesa te pravnog poretka Republike Hrvatske", ocjenjuju u Državnom inspektoratu (DIRH) pod vodstvom novog glavnog državnog inspektora Točnija Glavinića.

DIRH navodi kako postojeće propisane mjere za suzbijanje bespravne gradnje nisu pokazale učinkovitost na zadovoljavajućoj razini, a trenutačne ovlasti inspektora smatraju nedostatnima i ograničenima u okolnostima naglog porasta neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja turističkih usluga.

Stoga novim zakonom traže ubrzanje i pojednostavnjenje postupka prisilnog uklanjanja bespravne gradnje. Predlažu i uvođenje instituta probne, odnosno tajne kupnje za turističku inspekciju, čime bi se, ističu, omogućilo učinkovitije otkrivanje neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja turističkih usluga.

Donošenje novog zakona, a ne njegove parcijalne izmjene i dopune, potrebno je kako bi se omogućila veća fleksibilnost, djelotvornost i organizacija inspekcijskih službi, navode u DIRH-u.

Predviđaju i uspostavljanje mehanizama za provođenje hitnih fitosanitarnih mjera koje su od osobitog interesa za hrvatsku državu, a koje su trenutačno "nedostatne", te rasterećenje inspekcijskih kapaciteta i usmjeravanje resursa na visokorizične slučajeve cjelovitom redefinicijom postupka pokretanja inspekcijskog nadzora i obrade prijava.

Nužnom smatraju i reviziju prekršajnih odredbi, odnosno usklađivanje novčanih kazni s eurom i inflacijskim kretanjima. Cilj je, navodi se, postići odvraćajući učinak sankcija i zaštita interesa Republike Hrvatske.

Prema planu zakonodavnih aktivnosti, objavljenog na e-savjetovanju, upućivanje prijedloga novoga zakona u Vladinu proceduru predviđeno je za prvo tromjesečje 2027. godine.

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