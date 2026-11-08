Kobno jutro na A3
Ministarstvo objavilo nove podatke o nesreći na A3: Dvoje mrtvih, deseci ozlijeđenih, šestero u teškom stanju
Dvije osobe smrtno su stradale, a više ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 sati dogodila na autocesti A3, nedaleko od čvora Ivanić-Grad, u smjeru Zagreba.
Prema informacijama policije, prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka. Na mjesto nesreće upućene su hitne službe, uključujući vatrogasce i helikopter hitne medicinske službe, a ozlijeđeni će biti prevezeni u zagrebačke bolnice.
Promet se na tom dijelu autoceste odvija usporeno, samo lijevom prometnom trakom. Policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok i okolnosti nesreće.
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13 Objava
11:15
prije 47 min.
Hrstić: Ozlijeđena oba vozača
Oba vozača ozlijeđena su u nesreći autobusa kod Ivanić-Grada, a žurne službe spriječile su mogući požar, rekli su u nedjelju uz autocestu A3 potpredsjednik Vlade Tomo Medved i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je navela da su teško ozlijeđeni u sat vremena bili u bolnicama
Ministrica Hrstić je izjavila da je odmah po dojavi o nesreći, koja se dogodila jutros u 7, 25 sati, na teren izašlo devet hitnih ekipa, šest iz Zagrebačke županije, dvije iz Sisačko-moslavačke te helikopter.
“Prema klasifikaciji ozljeda na mjestu nesreće, ukupno je pet teško ozlijeđenih, plus jedna osoba prevezena helikopterom”, rekla je.
Pojasnila je da je u autobusu bilo ukupno 35 osoba i da su svi otišli na preglede. Oba vozača su ozlijeđena, no klasifikacija njihovih ozljeda zasad joj nije poznata.
“Važno je za naglasiti da sve osobe koje su bile teško ozlijeđene u roku od sat vremena bile su smještene na daljnji pregled i daljnje postupanje u bolnice”, rekla je Hrstić.
11:14
prije 48 min.
Medved na mjestu nesreće
Mjesto nesreće obišao je potpredsjednik Vlade Tomo Medved, koji je razgovarao s mlađim putnicima autobusa koji su sudjelovali u nesreći.
"Susreli smo se s mlađim osobama koje su bile putnici u autobusu. Jasno je da su pod stresom. Ohrabrili smo ih i oni su zbrinuti na odgovarajući način", rekao je Medved.
10:51
prije 1 h
Objavljena snimka s mjesta nesreće
Objavljena je snimka s mjesta nesreće srpskog autobusa u kojoj su poginule dvije osobe.
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10:50
prije 1 h
Hrstić i Medved na mjestu nesreće
10:30
prije 1 h
Pacijenti u zagrebačkim bolnicama
U KB Dubrava zaprimljeno je pet ozlijeđenih osoba, među kojima je i teško ozlijeđena 20-godišnja žena koja je u bolnicu prevezena helikopterom hitne medicinske službe, doznaje se u bolnici.
U KBC-u Zagreb zbrinute su dvije teško i pet lakše ozlijeđenih osoba, a jednak broj ozlijeđenih zaprimljen je i u KBC-u Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska.
U Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj zaprimljena je jedna teško ozlijeđena osoba, dok su u KB Merkur smještene dvije osobe.
Prema dostupnim informacijama, u pratnji policije prema zagrebačkim bolnicama dolazi još deset pacijenata.
10:27
prije 1 h
Oglasila se vatrogasna zajednica
10:12
prije 1 h
Oglasilo se Ministarstvo zdravstva
Devet timova hitne medicinske službe odmah je upućeno na mjesto nesreće na autocesti A3, među kojima i tim helikopterske hitne medicinske službe (HEMS), javljeno je iz hrvatskog Ministarstva zdravstva.
Prema trenutačno dostupnim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovalo je ukupno 35 putnika. Dvije osobe su smrtno stradale, šest osoba je teže ozlijeđeno, dok je ostalih 27 putnika lakše ozlijeđeni.
Sve raspoložive hitne medicinske službe aktivirane su odmah po dojavi te su na terenu provodile trijažu, medicinsko zbrinjavanje i transport ozlijeđenih u zdravstvene ustanove.
Ozlijeđene osobe upućene su u sljedeće zdravstvene ustanove:
- Klinički bolnički centar Zagreb
- Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Kliničku bolnicu Dubrava
- Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj
- Kliničku bolnicu Merkur.
Sve osobe kojima je bila potrebna hitna medicinska intervencija prevezene su u bolnice unutar jednog sata od intervencije.
Ministarstvo zdravstva u stalnoj je koordinaciji s nadležnim zdravstvenim ustanovama i hitnim službama te nastavlja pratiti situaciju i zbrinjavanje svih sudionika nesreće.
09:58
prije 2 h
Šest teže ozlijeđenih
Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, kaže za N1 da je, prema njegovim informacijama, u prvom mahu bilo šest teže ozlijeđenih u nesreći autobusa.
O tome koliko je osoba na kraju prevezeno u bolnice, nema informaciju. Ozlijeđeni su se prevozili prema bolnicama Dubrava i Rebro.
09:24
prije 2 h
Na terenu i vatrogasci
"U 07.28 ujutro je Županijski vatrogasni operativni centar zaprimio dojavu o slijetanju autobusa na 61. kilometru autoceste A3 u smjeru Zagreba. U autobusu se nalazilo 33 putnika i dva vozača. Prema neslužbenim informacijama, možemo reći da ima dvadesetak teže ozlijeđenih i lakše ozlijeđenih, ima i preminulih. Za sada ne možemo jasno reći koliki je to broj. Na terenu je sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne postrojbe. Javna vatrogasna postrojba Ivanić Grad, DVD Dugo Selo i DVD Rugvica su trenutačno na terenu. Na terenu je Hitna medicinska pomoć koja zbrinjava lakše i teže ozlijeđene osobe i vatrogasci im pomažu u tome", izjavio je za HRT Dario Kezerić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.
09:21
prije 2 h
Na licu mjesta
24 sata neslužbeno doznaju da su se u autobusu nalazila 33 putnika i dva vozača.
"Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod dekama, a jedan dio je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi", prenosi ovaj list.
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