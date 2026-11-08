Oba vozača ozlijeđena su u nesreći autobusa kod Ivanić-Grada, a žurne službe spriječile su mogući požar, rekli su u nedjelju uz autocestu A3 potpredsjednik Vlade Tomo Medved i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je navela da su teško ozlijeđeni u sat vremena bili u bolnicama

Ministrica Hrstić je izjavila da je odmah po dojavi o nesreći, koja se dogodila jutros u 7, 25 sati, na teren izašlo devet hitnih ekipa, šest iz Zagrebačke županije, dvije iz Sisačko-moslavačke te helikopter.

“Prema klasifikaciji ozljeda na mjestu nesreće, ukupno je pet teško ozlijeđenih, plus jedna osoba prevezena helikopterom”, rekla je.

Pojasnila je da je u autobusu bilo ukupno 35 osoba i da su svi otišli na preglede. Oba vozača su ozlijeđena, no klasifikacija njihovih ozljeda zasad joj nije poznata.

“Važno je za naglasiti da sve osobe koje su bile teško ozlijeđene u roku od sat vremena bile su smještene na daljnji pregled i daljnje postupanje u bolnice”, rekla je Hrstić.