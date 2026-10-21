"Do not disturb" paket
Djeci ulaz zabranjen: Nova turistička ponuda uključuje let i krstarenje samo za odrasle
JetBlue Vacations udružio se s kompanijom Virgin Voyages kako bi ponudio četverodnevno putovanje brodom Brilliant Lady, koje uključuje i poseban let iz New Yorka namijenjen isključivo odraslim putnicima.
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Svatko kome su opuštajući dan uz bazen pokvarila djeca koja vrište barem je jednom poželio odmor na kojem nema djece. I dok već postoje brojni hoteli i odmarališta namijenjeni isključivo odraslima, tijekom samog putovanja do odredišta djecu nije moguće izbjeći. Barem dosad nije bilo moguće, piše Euronews.
Naime, JetBlue Vacations i Virgin Voyages udružili su snage kako bi ponudili „Do Not Disturb“ (Ne ometaj), turistički paket namijenjen isključivo odraslima, koji uključuje poseban let kompanije JetBlue bez djece te krstarenje brodom Virgin Voyagesa.
Putovanje će trajati od 4. do 8. ožujka 2027., a četveronoćni paket uključuje povratne letove iz njujorške zračne luke JFK do međunarodne zračne luke Fort Lauderdale/Hollywood na Floridi. Plan putovanja uključuje zaustavljanja u Key Westu te posjet klubu na plaži Virgin Voyagesa na otoku Bimini na Bahamima.
„Volimo osmišljavati odmore za sve vrste putnika, uključujući obitelji, ali znamo i da postoje trenuci kada odrasli traže drukčiju vrstu odmora“, izjavio je Jamie Perry, predsjednik Paislyja, turističke platforme kompanije JetBlue.
„Paketom Do Not Disturb željeli smo omogućiti da osjećaj potpunog isključivanja iz svakodnevice počne mnogo prije nego što se putnici ukrcaju na brod.“
„Od leta i prijevoza do samog krstarenja, osmislili smo cijelo putovanje kako bi naši korisnici jednostavno mogli doći, smjestiti se i uživati u odmoru bez ometanja.“
Što putnike očekuje na brodu?
Putnici će krstariti relativno novim brodom Brilliant Lady, koji ima samo 60 kabina.
Brod je prvi put zaplovio 2025. godine, a na njemu se nalazi više od 20 restorana i barova, uključujući restoran španjolske kuhinje Rojo by Razzle Dazzle, meksički restoran Pink Agave i korejski restoran s roštiljem Gunbae.
Osim uživanja u raznovrsnoj gastronomskoj ponudi, putnici mogu posjetiti wellness-centar, opuštati se uz bazen na gornjoj palubi ili uživati u zabavnom programu uživo na različitim lokacijama diljem broda.
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