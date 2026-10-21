Djeci ulaz zabranjen: Nova turistička ponuda uključuje let i krstarenje samo za odrasle

Svatko kome su opuštajući dan uz bazen pokvarila djeca koja vrište barem je jednom poželio odmor na kojem nema djece. I dok već postoje brojni hoteli i odmarališta namijenjeni isključivo odraslima, tijekom samog putovanja do odredišta djecu nije moguće izbjeći. Barem dosad nije bilo moguće, piše Euronews.