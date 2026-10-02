dobar zalogaj
Passion Week se vraća: 17 vrhunskih restorana nudi degustacijske menije po promotivnoj cijeni
Ove jeseni ljubitelji dobrog zalogaja imaju priliku uživati u fine diningu kao nikad prije. Neki od najboljih restorana diljem Hrvatske, od Zagreba, preko Iste i Kvarnera pa sve do dalmatinskih otoka, okupljeni u grupaciju JRE-Hrvatska, nude degustacijske menije po promotivnoj cijeni.
U programu sudjeluje 17 top restorana diljem Hrvatske Passion Week with Mastercard program je nastao kao rezultat dugogodišnje suradnje s udrugom JRE-Hrvatska koja okuplja vrhunske restorane u Hrvatskoj. U jesenskom izdanju ovoga programa sudjeluje 17 restorana. Svaki od njih na tjedan dana učinit će autentične kreacije svojih chefova dostupnima.
Prvi restorani u koji ove jeseni stiže posebna Passion Week ponuda su Lemongarden u Sutivanu i Boba, kultni restoran na Murteru, koji ovaj tjedan gostima nude najbolje zalogaje iz svojeg renomiranog restoranskog asortimana. Nakon njih, od 5. do 11. listopada isto će učiniti Boškinac, gastronomska zvijezda Novalje. Cijeli popis možete vidjeti na dnu teksta.
Najbolje od svega? Da biste uhvatili mjesto u restoranu i probali degustacijski meni po promotivnoj cijeni od 180 eura za dvoje, ne trebate izaći iz stana niti otići u restoran. Paket za dvoje kupite na Mastercardovoj iskustvenoj platformi priceless.com, a zatim se javite odabranom JRE restoranu i rezervirajte svoje mjesto.
Jela koja pričaju priču o zemlji i lokalnoj kuhinji
Svaki od restorana sudionika u Passion Weeku pripovijeda priču svog kraja kroz tanjure koji spajaju lokalne namirnice, tradiciju i suvremenu kulinarsku kreativnost. Kroz pažljivo odabrane sastojke i inovativne tehnike, gosti imaju priliku kušati jela koja pričaju priču o zemlji, klimi i tradiciji područja iz kojeg potječu.
Cijeli raspored jesenskog Passion Week programa možete pogledati ispod, a ukoliko želite kušati neke od najboljih delicija cijenjenih JRE restorana, ne zaboravite rezervirati iskustvo za dvoje putem platforme priceless.com.
Raspored jesenskog Passion Week programa
28.9. - 4.10.
- Lemongarden (Sutivan)
- Boba (Murter)
5.10. - 11.10.
- Boškinac (Novalja)
12.10. - 18.10.
- Pelegrini (Šibenik)
12.10. – 18.10.
- Plavi podrum (Opatija)
19.10. - 25.10.
- Monte (Rovinj)
19.10. - 25.10.
- LD (Korčula)
19.10. - 25.10.
- San Rocco (Brtonigla)
26.10. - 01.11.
- Zijavica (Mošćenička Draga)
26.10. - 01.11.
- Kala (Supetar)
26.10. - 01.11.
- Vila Rova (Krk)
02.11. - 08.11.
- Korak (Jastrebarsko)
02.11. - 08.11.
- Navis (Opatija)
09.11. - 15.11.
- Dubravkin put (Zagreb)
09.11. - 15.11.
- Foša (Zadar)
16.11. - 22.11.
- il Ponte (Trogir)
23.11. - 29.11.
- Badi (Umag)
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