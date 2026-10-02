Passion Week se vraća: 17 vrhunskih restorana nudi degustacijske menije po promotivnoj cijeni

Najbolje od svega? Da biste uhvatili mjesto u restoranu i probali degustacijski meni po promotivnoj cijeni od 180 eura za dvoje, ne trebate izaći iz stana niti otići u restoran. Paket za dvoje kupite na Mastercardovoj iskustvenoj platformi priceless.com, a zatim se javite odabranom JRE restoranu i rezervirajte svoje mjesto.