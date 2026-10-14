Mitovi o prehrani u koje još uvijek vjerujemo: Vitamin C, mokra kosa i toplo pivo... Evo što zaista pomaže

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Sezona je prehlada i brojnih virusa koji se možda već sada šire u vašoj okolini, pa nije naodmet ponovno upitati znanstvenike kako se od njih zaštititi i pomaže li uzimanje dodataka prehrani, toplo odijevanje, grgljanje slane vode i slično zaštiti od potencijalnog razvoja bolesti. Pokazalo se da su neke narodne predaje točne, dok novije pretpostavke nisu.

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Trebamo li se zaštititi od hladnoće jer ćemo se u suprotnome prehladiti?

Djelomično da. Ipak, osjećaj hladnoće ne znači automatski da ćete se razboljeti jer su za to potrebni i virusi. "No istina je da obrambeni mehanizmi tijela donekle slabe pothladite li se ili osjećate hladnoću", kaže Eva Hummers, ravnateljica Instituta za opću medicinu pri Sveučilišnoj bolnici u Göttingenu i predsjednica Njemačkog društva za opću i obiteljsku medicinu (DEGAM).

Ljudi kažu i da ne treba izlaziti na hladnoću s mokrom kosom, što također ima smisla. "Istina je da se 'preko glave' brzo gubi puno mnogo topline", kaže Hummers. No i u ovom slučaju vrijedi isto pravilo: nema virusa – nema ni prehlade. "S druge strane ni pretjerano toplo odijevanje neće spriječiti prehladu", dodaje Hummers.

Hoće li redovito uzimanje suplemenata vitamina C spriječiti prehladu?

Neće.

"Iz istraživanja već dugo znamo da dodaci vitamina C ne mogu spriječiti prehladu", kaže Sonja Siegert, zamjenica glavnog urednika Odjela za zdravstvene informacije pri Institutu za kvalitetu i učinkovitost u zdravstvu (IQWiG) u Njemačkoj.

Ipak, redovito uzimanje vitamina C može skratiti trajanje simptoma prehlade za oko 10 posto, primjerice s 10 na 9 dana. "Počnete li vitamin C uzimati tek nakon što prehlada već nastupi, studije pokazuju da njegovo konzumiranje nema nikakva učinka", kaže Siegert. Njemačko društvo za prehranu (DGE) ističe da se preporučeni dnevni unos vitamina C općenito lako postiže prehranom. Dobri izvori vitamina C uključuju agrume, papriku, kupus i krumpir. Stručnjaci DGE-a kažu kako nema razloga za rutinsko uzimanje dodataka prehrani s vitaminom C.

Odmor i san najbolji su lijek, zar ne?

To je djelomično točno. Ne spavate li dovoljno postajete osjetljiviji i podložniji infekcijama. "Kada ste bolesni, svakako ima smisla osluškivati ​​svoje tijelo i više se odmarati", kaže Hummers.

S druge strane to ne znači da morate nužno ostati u krevetu ako ste prehlađeni, a ne osjećate potrebu za tim. Kratka, lagana šetnja je u redu, no Hummers savjetuje da po svaku cijenu izbjegavate napornu tjelovježbu.

Led može ublažiti grlobolju

Istina. Hladnoća leda ima blag učinak na ublažavanje boli i pomaže mnogim pacijentima s grloboljom, kao i svima koji imaju povišenu temperaturu, podsjeća Hummers.

Kao alternativu možete isprobati zamrznuti pire od jabuka ili voćni jogurt. Ipak, pojedete li toliko sladoleda da vam postane hladno - znajte da ste pretjerali.

Je li istina da je toplo pivo učinkovit kućni lijek protiv prehlade?

Ne. Liječnica Eva Hummers kaže da joj nije poznato da toplo pivo pomaže kod prehlade. Alkoholna pića se općenito ne preporučuju za vrijeme prehlade. Alkohol dehidrira tijelo i poticanjem protoka krvi kroz krvne žile, uzrokuje brže hlađenje organizma – što je kontraproduktivno.

Savjet liječnice Hummers glasi: "Želite li popiti nešto toplo, bolje je da to bude šalica toplog čaja."

Treba li biti oprezan sa sprejevima za nos jer mogu izazvati ovisnost?

To je djelomično točno. Kada su posrijedi sprejevi za nos, važno je pažljivo provjeriti što točno koristite jer se sastojci znatno razlikuju. "Sprejevi za nos, koji često dobro pomažu kod prehlade uzrokuju sužavanje sluznice, čime se odčepljuje nos i omogućuje lakše disanje", kaže Hummers te pojašnjava da se to postiže djelatnim tvarima poput ksilometazolina i oksimetazolina.

No tijekom duljeg razdoblja te djelatne tvari mogu oštetiti sluznicu. "Ona u tom slučaju još više natekne pa na kraju stalno morate koristiti sprej i tada nastaje svojevrsna ovisnost."

Stoga ne koristite sprejeve za nos protiv začepljenosti dulje od tjedan dana. To je obično i preporuka navedena u uputi o lijeku. "Jedan od trikova kako se odviknuti od njihove upotrebe je da kapljice svaki put uštrcate samo u jednu nosnicu", sugerira Hummers. Sprejeve za nos s fiziološkom otopinom, sredstva za ispiranje nosa i slične proizvode općenito možete koristiti bez ikakve bojazni. No oni djeluju nešto drukčije – razrjeđuju sluz i vlaže sluznicu nosa, ali ne smanjuju njezinu natečenost.

Prehlada se može "iznojiti", zar ne?

Ne, to nije točno. "No ako već drhtite zbog hladnoće, vunena deka može pomoći tijelu da podigne temperaturu. Porast temperature koji pritom nastaje zapravo je obrambeni mehanizam", kaže Hummers.

Izbjegavajte odlazak u saunu dok ste prehlađeni jer to može biti prevelik napor za organizam. Ipak, Hummers ističe da zdravi ljudi koji redovito odlaze u saunu navikavaju tijelo na nagle promjene temperature, što ih općenito može učiniti manje podložnima bolestima.

Trajanje prehlade ne može se skratiti?

To je točno. Prehlada obično prolazi sama od sebe u roku od jednog do dva tjedna i, nažalost, ne postoji način da se taj proces ubrza. "Možete samo ublažiti simptome, primjerice lijekovima protiv bolova ili sprejevima za nos", kaže Siegert.

"Kašalj uzrokovan prehladom može potrajati i do osam tjedana, a da pritom ne bude razlog za zabrinutost kod inače zdravih osoba", tvrdi Hummers. Muči li vas prehlada koja nikako da prođe, ona preporučuje unos u organizam puno tekućine, izbjegavanje pušenja i osiguravanje što čišćeg zraka.

Čist zrak u zatvorenom prostoru smanjuje širenje virusa prehlade i ublažava težinu simptoma smanjenjem količine nadražujućih tvari u zraku koje potiču upalu, podaci su CDC-a (Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti). Znači, redovito nakratko provjetravajte prostorije u kojima boravite.