OPREZA NIKAD DOSTA
Jedete jabuke iz trgovine? Gastroenterolog upozorava na jednu stvar
Bilo da je uberete izravno sa stabla ili narezane kriške premažete maslacem od kikirikija, dobra jabuka ponekad je upravo ono što nam treba.
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Međutim, čini se da i kod voća vrijedi trend koji se sve češće povezuje s drugom hranom i zdravljem – što prirodnije, to bolje.
Iako se već dugo govori da "jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće", pokazalo se da konzumiranje jabuka iz supermarketa potencijalno može negativno utjecati na zdravlje crijeva, piše msn.
Tako barem tvrdi gastroenterolog dr. Paul Froomes, koji je objasnio zašto vosak kojim su prekrivene jabuke koje kupujemo u supermarketima možda nije toliko dobar za naš probavni sustav.
"Jabuke iz supermarketa premazuju se slojem sintetičkog voska tijekom obrade. Voće prirodno proizvodi vlastiti tanki sloj voska, no on se uklanja i zamjenjuje umjetnim premazom čija je svrha produljiti rok trajanja."
"Kora jabuke sadrži velik dio vlakana i polifenola – upravo onih hranjivih tvari koje hrane korisne crijevne bakterije i pomažu u očuvanju funkcije crijevne barijere."
Iako guljenje jabuke možda nije jednako praktično kao jednostavno zagristi cijeli plod, dr. Froomes smatra da bi uklanjanje kore moglo biti bolji izbor za zdravlje probavnog sustava.
"Ako želite jesti jabuke kupljene u supermarketu, to je u redu. Samo je za vaše zdravlje sigurnije ako ih ogulite", dodao je.
U vrijeme kada se sve više pozornosti posvećuje tome što jedemo, kupnja organskih jabuka također bi, prema njegovim riječima, mogla biti bolji izbor.
"Ako možete, kupujte organske jabuke. Organsku jabuku možete pojesti cijelu, uključujući koru, bez dodatnih kemikalija", objasnio je dr. Froomes.
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