Šipić otkrio za koliko će se povećati naknada za novorođeno dijete od 2027.

To će biti fleksibilniji model i umjesto zakonom fiksiranog iznosa od 140 posto proračunske osnovice, visina potpore određivala bi se odlukom Vlade u postotku proračunske osnovice. To znači da bi Vlada u prosincu tekuće godine donosila odluku za iduću, čime se omogućuje pravodobnije reagiranje na gospodarske okolnosti i potrebe obitelji, pojasnio je ministar.