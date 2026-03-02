jednu dnevno
Tjedan dana je svaki dan jela jabuku - promjene su je iznenadile
Izreka kaže da jedna jabuka na dan tjera liječnika od kuće. No ima li to doista ikakav učinak, provjerila je dijetetičarka koja je sedam dana zaredom jela jednu jabuku dnevno.
Oglas
Jabuke se smatraju jednim od najzdravijih plodova, zbog čega mnogi nutricionisti savjetuju da pojedete barem jednu dnevno. Dijetetičarka Lauren Manaker željela je provjeriti ima li tako česta konzumacija jabuka doista učinak na tijelo, pa je odlučila tjedan dana jesti po jednu jabuku na dan.
Iako nije imala velika očekivanja, Manaker je primijetila nekoliko promjena, piše Dnevno.hr. Između ostalog, zabilježila je poboljšanje probave, a crijevne tegobe su nestale.
Istodobno je primijetila da je njezin poslijepodnevni pad energije, zbog kojeg je često posezala za još jednom šalicom kave, bio znatno blaži. Konzumacija jabuka osigurala joj je stabilnu razinu energije bez naglih oscilacija.
Iznenadilo ju je i to što se počela veseliti svojoj svakodnevnoj užini, jer joj je jabuka donosila osvježenje i poboljšavala raspoloženje. Priznala je i da često ima poteškoća s unosom dovoljne količine vode, no voće je tu potrebu djelomično nadoknadilo.
Zašto su jabuke zdrave?
Jabuke su izvrstan izvor vlakana, i topljivih i netopljivih, a prirodni šećeri u kombinaciji s vlaknima omogućuju postupno otpuštanje energije. Time se izbjegavaju nagle oscilacije razine šećera u krvi, a energija ostaje stabilna dulje vrijeme. Zato su odličan izbor za međuobrok kada ste poslijepodne umorni.
Istodobno su bogate biljnim spojevima poput kvercetina, antioksidansa s protuupalnim djelovanjem koji podržava imunološki sustav. Većina korisnih tvari nalazi se u kori, pa se preporučuje jesti jabuke neoguljene.
Istraživanja su pokazala da antioksidansi u jabukama mogu zaštititi živčane stanice od oksidativnog stresa i upala, što je posebno važno u kontekstu starenja i očuvanja mentalnih sposobnosti. Iako jabuke nisu čudesan lijek za mladolik um, njihova redovita konzumacija može pridonijeti zdravlju mozga.
No voće nije jednako korisno za sve. Osobe koje pate od sindroma iritabilnog crijeva nakon konzumacije jabuka mogu osjetiti nadutost ili bolove u trbuhu. Jabuke sadrže veće količine određenih ugljikohidrata koje neki teže probavljaju, pa im se preporučuje rjeđa konzumacija. Slično vrijedi i za osobe s intolerancijom na fruktozu, glavni šećer u jabukama, koji može uzrokovati probavne tegobe.
Stručnjaci također upozoravaju da bi osobe s dijabetesom trebale jabuku kombinirati s izvorom proteina ili masti kako bi se stabilizirala razina šećera u krvi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas