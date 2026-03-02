Tjedan dana je svaki dan jela jabuku - promjene su je iznenadile

No voće nije jednako korisno za sve. Osobe koje pate od sindroma iritabilnog crijeva nakon konzumacije jabuka mogu osjetiti nadutost ili bolove u trbuhu. Jabuke sadrže veće količine određenih ugljikohidrata koje neki teže probavljaju, pa im se preporučuje rjeđa konzumacija. Slično vrijedi i za osobe s intolerancijom na fruktozu, glavni šećer u jabukama, koji može uzrokovati probavne tegobe.