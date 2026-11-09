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novo životno poglavlje

U stravičnoj nesreći ostao bez sluha, vida, obje šake i lijeve noge. Sada se oženio

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09. stu. 2026. 09:48
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Josip Milković, čija je životna priča mnogima postala simbol hrabrosti, vjere i ustrajnosti, započeo je novo životno poglavlje. U subotu, 7. studenoga, podno Dinare izrekao je sudbonosno "da" svojoj partnerici Tei, s kojom je nakon svih životnih izazova pronašao ljubav i sreću.

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Radosnu vijest objavila je Televizija Jadran, na kojoj Josip danas vodi emisiju posvećenu osobama s invaliditetom. "Oženio se naš Josip!", poručili su s televizije uz čestitke novopečenim supružnicima.

Vjenčanje je održano u kraju iz kojeg Josip potječe, a sretnom događaju nazočili su obitelj i prijatelji. Njihova ljubavna priča posebno je dirljiva s obzirom na sve što je Milković prošao nakon teške nesreće koja mu je u samo nekoliko trenutaka promijenila život.

Stravična nesreća promijenila mu je život

Josip je imao samo 22 godine kada je 2016. godine tijekom vojne vježbe u Cerovcu kraj Karlovca doživio tešku nesreću. Nakon završetka studija građevinarstva u Splitu pripremao se za časničku karijeru kao vojni stipendist i polaznik civilno-vojnog školovanja.

Tijekom završne faze vojne izobrazbe eksplodirala je naprava koju je držao u rukama. Zadobio je katastrofalne ozljede zbog kojih je izgubio vid, sluh, obje šake i lijevu nogu.

Uslijedila je dugotrajna borba za život. Liječnici su mu davali tek pet posto izgleda za preživljavanje, a 52 dana proveo je u komi. Nakon buđenja čekao ga je težak i zahtjevan oporavak.

Ipak, nije odustao od obrazovanja i novih životnih ciljeva. Nakon nesreće upisao je studij psihologije na Sveučilištu u Zadru, gdje se istaknuo izvrsnim rezultatima. Bio je među najboljim studentima generacije, a za svoj uspjeh dobio je Rektorovu nagradu.

Danas radi na Televiziji Jadran, gdje vodi emisiju posvećenu osobama s invaliditetom, nastojeći svojim iskustvom i razgovorima približiti javnosti njihove svakodnevne izazove.

Dugo je molio za ljubav

O svojoj vezi s Teom Josip je govorio početkom ove godine u emisiji „Zašto vjerujem” Hrvatskoga katoličkog radija. Tada je otkrio koliko je želio pronaći životnu partnericu, ali i kakve je strahove imao nakon nesreće, prenosi Dnevnik.hr.

"Dugo sam, jako dugo molio Boga za ženu – za jednu dušu koja će me pratiti na ovozemaljskom putu. Istovremeno su dolazile misli: hoću li nekome biti teret, kako će netko prihvatiti osobu sa stopostotnim invaliditetom, prve skupine. Zaista je Bog trebao poslati jednu ratnicu, jednu hrabru ženu velikog srca i prelijepu dušu – i poslao je Teu u moj život", ispričao je.

Njihova međusobna podrška nije izostala ni u važnim životnim trenucima. Tea je bila uz Josipa tijekom njegova studija psihologije i diplomiranja, dok je on podržavao nju kada se kandidirala za gradonačelnicu Vrlike.

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