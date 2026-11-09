"Dugo sam, jako dugo molio Boga za ženu – za jednu dušu koja će me pratiti na ovozemaljskom putu. Istovremeno su dolazile misli: hoću li nekome biti teret, kako će netko prihvatiti osobu sa stopostotnim invaliditetom, prve skupine. Zaista je Bog trebao poslati jednu ratnicu, jednu hrabru ženu velikog srca i prelijepu dušu – i poslao je Teu u moj život", ispričao je.