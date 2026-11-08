CRO Demoskop: HDZ-u i SDP-u pada podrška, Hrvate više zanima poraz Vučića nego poskupljenja

Da su parlamentarni izbori održani početkom studenoga, HDZ bi osvojio najviše glasova i ostao na vrhu ljestvice s 24,9 posto podrške. Ipak, riječ je o najslabijem rezultatu stranke u trećem mandatu premijera Andreja Plenkovića, koji traje od travnja 2024. U odnosu na listopad podrška HDZ-u pala je za 0,1 postotni bod, dok je u posljednjih godinu dana izgubio pet postotnih bodova, objavio je RTL u novom CRO Demoskopu.