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zaštita privatnosti

Vaš pametni televizor možda prati sve što gledate: Evo kako to spriječiti

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N1 Info
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02. stu. 2026. 21:50
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Thoughtful Viewer, Glowing Eye Screen
Open AI / ChatGPT

Mnogi vlasnici pametnih televizora ne znaju da njihovi uređaji mogu prikupljati podatke o gotovo svemu što gledaju, čak i kada sadržaj reproduciraju putem igraće konzole ili drugog uređaja povezanog HDMI kabelom.

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Za to je zaslužna tehnologija automatskog prepoznavanja sadržaja (ACR), koja analizira sliku i zvuk kako bi prepoznala filmove, serije, emisije ili videoigre koje korisnik prati.

Prikupljeni podaci mogu se slati proizvođačima televizora te koristiti za personalizirane preporuke i ciljano oglašavanje. U određenim slučajevima mogu se dijeliti i s poslovnim partnerima.

Dobra je vijest da se ACR na mnogim televizorima može isključiti, iako se postupak razlikuje ovisno o proizvođaču i modelu uređaja.

Kako isključiti praćenje?

LG: Otvorite Settings → General → System → Advanced Settings te isključite opcije Live Plus i Live Promotion. Provjerite i postavke Content Recommendations te Screen Saver Promotion.

Samsung: U izborniku Settings → All Settings → General & Privacy → Terms & Privacy isključite Viewing Information Services i Interest-Based Advertising.

Sony: U postavkama pronađite Samba Interactive TV i isključite tu funkciju. Ovisno o modelu, može se nalaziti u izborniku Initial Setup ili All Settings.

Hisense: Na uređajima sa sustavom Vidaa otvorite Settings → Advanced Settings → Enhanced Viewing Settings i isključite Enable Automatic Content Recognition. Ako se pojave dodatni zahtjevi za potvrdu, odbijte uključivanje funkcije.

Nazivi opcija i putanje mogu se razlikovati ovisno o modelu i verziji softvera.

Isključivanje ACR-a nije dovoljno

Čak i nakon isključivanja ove tehnologije, aplikacije i streaming servisi mogu zasebno prikupljati podatke o korisničkim aktivnostima.

Zato je preporučljivo redovito provjeravati postavke privatnosti, dopuštenja aplikacija i mogućnosti ograničavanja personaliziranih oglasa, piše Informer.rs.

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acr automatsko praćenje sadržaja hisense lg pametni televizor privatnost samsung sony tehnologija zaštita privatnosti

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