NOVI GLOBALNI FENOMEN
Gledate jednu epizodu za drugom? Ovaj novi trend mogao bi vas potpuno osvojiti
Donedavno je većina ljudi igrane serije gledala na televizoru ili prijenosnom računalu. Danas ih mnogi gledaju na mobitelima koje drže okomito, jednu kratku epizodu za drugom. Takvi se sadržaji nazivaju vertikalnim serijama, a u samo nekoliko godina od tržišne niše prerasli su u globalni biznis.
Vertikalne serije donose zaokružene priče podijeljene na kratke epizode, snimljene u okomitom formatu prilagođenom gledanju na pametnim telefonima. Svaka epizoda obično traje jednu ili dvije minute i završava intrigantnim trenutkom koji potiče gledatelje da nastave pratiti radnju, piše portal Live For Film.
U nastavku donosimo razloge popularnosti ovog formata, njegov utjecaj na pripovijedanje i posljedice koje bi mogao imati za širu industriju streaming sadržaja.
Što su vertikalne serije?
Vertikalne serije, poznate i kao mikrodrame ili kratke dramske serije, potječu iz Kine, gdje su poznate pod nazivom duanju. Format se poslije proširio na Sjedinjene Američke Države, Latinsku Ameriku i jugoistočnu Aziju.
Serije obično imaju između 40 i 100 epizoda, od kojih svaka traje između 60 i 120 sekundi. Sve epizode zajedno čine zaokruženu priču nalik klasičnoj televizijskoj seriji, samo podijeljenu na znatno manje cjeline.
Važnu ulogu ima i sam okomiti format. Lica glumaca često su vrlo blizu kameri, dok za široke kadrove i prostrane krajolike gotovo da nema mjesta. Time se stvara osjećaj neposrednosti i intimnosti, posebno prikladan za priče o ljubavnim odnosima, mafijaškim obiteljima, vukodlacima i osveti.
Zašto brz tempo i napeti završeci privlače gledatelje?
Klasične televizijske serije mogu si priuštiti jednu ili dvije epizode za izgradnju svijeta i predstavljanje likova. Vertikalne serije nemaju taj luksuz.
Radnja mora privući pozornost već u prvih nekoliko sekundi jer je sljedeći videozapis udaljen samo jedan pokret prstom po zaslonu. Scenaristi zato svaku epizodu grade oko jednog ključnog događaja, nakon kojeg slijedi napeti završetak.
Upravo je takav završetak, poznat kao cliffhanger, pokretačka snaga cijelog formata.
Kada epizoda traje samo minutu ili dvije, gledatelju se ne čini da će potrošiti mnogo vremena ako pogleda „još samo jednu”. Nakon desetak epizoda može proći i sat vremena, a da to gotovo i ne primijeti.
Priče su također oblikovane prema ciljanoj publici. Prema podacima analitičke tvrtke Omdia, većina vertikalnih serija namijenjena je ženama u dobi između 25 i 45 godina, a često se oslanja na naglašene emocije i jasno definirane sukobe.
Većina epizoda slijedi prilično jednostavnu strukturu: privlačenje pozornosti, zaplet i napeti završetak. Taj se obrazac ponavlja kroz cijelu seriju, sve do neočekivanog obrata ili raspleta.
Brz tempo utječe i na način proizvodnje takvih sadržaja. Umjesto sporog i skupog televizijskog snimanja, scene se često snimaju iznimno brzo, pri čemu se u jednom danu može snimiti nekoliko stranica scenarija.
Nedostatak takvog pristupa jest to što likovi mogu biti jednodimenzionalni, zapleti predvidljivi, a kvaliteta neujednačena među različitim serijama.
Ipak, mnogim se obožavateljima upravo takva formula sviđa. Vertikalne serije za njih su svojevrsni brzi zalogaj, a ne glavno jelo.
Gledanje na mobitelima mijenja navike publike
Pametni telefon postao je jedan od glavnih zaslona za praćenje igranih sadržaja, a ne samo zamjena za televizor ili računalo. Vertikalne serije lako se uklapaju u kratke stanke tijekom dana: vožnju autobusom na posao i s posla, pauzu za ručak ili nekoliko minuta prije spavanja.
Nitko ne mora unaprijed planirati filmsku večer niti izdvajati mnogo vremena za gledanje. ReelShort jedna je od najvećih platformi u ovom području i pokazuje koliko je format napredovao.
Neki producenti vertikalne serije opisuju i kao sadržaj koji pruža više zadovoljstva od beskonačnog niza međusobno nepovezanih videozapisa na društvenim mrežama jer gledatelji mogu pratiti jednu cjelovitu priču od početka do kraja.
Brojke pokazuju koliko je takav način gledanja postao popularan. Prema Adjustovu izvješću o aplikacijama za kratke dramske serije za 2026. godinu, te su aplikacije tijekom 2025. preuzete približno 2,3 milijarde puta.
Omdia je, koristeći podatke tvrtke Sensor Tower, utvrdila da su američki korisnici ReelShorta u četvrtom tromjesečju 2025. u aplikaciji provodili prosječno 35,7 minuta dnevno. To je više vremena nego što su korisnici provodili u mobilnim aplikacijama Netflixa, Prime Videa i Disney+.
Međutim, Netflix ima znatno više korisnika. U SAD-u je približno 12 milijuna ljudi imalo Netflixovu aplikaciju na mobitelu, u usporedbi s 1,1 milijun korisnika ReelShorta. Drugim riječima, istraživanje pokazuje razliku u vremenu provedenom u aplikacijama, a ne u ukupnom broju gledatelja.
Kako streaming industrija odgovara na promjene?
Brzo raste i poslovna strana ovog tržišta. Omdia je procijenila da su prihodi od vertikalnih serija u 2025. dosegnuli 11 milijardi dolara te da bi do kraja 2026. mogli porasti na 14 milijardi dolara.
Prema Adjustu, producenti su uspjeli znatno smanjiti troškove i vrijeme potrebno za proizvodnju, što je jedan od razloga zbog kojih i male i velike streaming platforme ulažu sve više novca u vertikalne sadržaje. Scenaristi i filmske ekipe s iskustvom u brzoj televizijskoj produkciji često su posebno prikladni za takav posao jer su navikli svakodnevno snimati velik broj scena.
Studiji i producenti u nekoliko zemalja već su počeli proizvoditi vlastite vertikalne serije, što pokazuje da se ovaj format više ne smatra samo prolaznim trendom. Promjene se osjećaju i na širem streaming tržištu.
Adjust navodi da je broj preuzimanja tradicionalnih streaming aplikacija krajem 2025. blago pao, dok je broj preuzimanja aplikacija za kratke dramske serije nastavio rasti. Ipak, izvješće sugerira da mnogi gledatelji kratke serije koriste kako bi ispunili slobodne trenutke tijekom dana, a ne kao zamjenu za svoje uobičajene streaming usluge.
Kako funkcionira naplata vertikalnih serija?
Mnoge aplikacije koriste sličan poslovni model. Prvih nekoliko epizoda dostupno je besplatno, nakon čega gledatelji moraju platiti žele li nastaviti pratiti priču.
Budući da su epizode vrlo kratke, troškovi gledanja pojedinačnih epizoda mogu se brzo nagomilati tijekom dulje serije. Zato je korisno upoznati se s mogućnostima plaćanja prije početka gledanja.
Gledatelji koji često koriste istu aplikaciju mogli bi razmotriti pretplatu kako bi dobili širi pristup serijama koje prate. S druge strane, oni koji sadržaje gledaju samo povremeno možda će radije plaćati isključivo epizode koje žele pogledati.
Odabir načina plaćanja koji odgovara stvarnim navikama gledanja omogućuje korisnicima da uživaju u ovom formatu prema vlastitim željama i potrebama.
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