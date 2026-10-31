Prema Adjustu, producenti su uspjeli znatno smanjiti troškove i vrijeme potrebno za proizvodnju, što je jedan od razloga zbog kojih i male i velike streaming platforme ulažu sve više novca u vertikalne sadržaje. Scenaristi i filmske ekipe s iskustvom u brzoj televizijskoj produkciji često su posebno prikladni za takav posao jer su navikli svakodnevno snimati velik broj scena.