Radijatori će brže zagrijati prostoriju ako iz doma uklonite jednu stvar

Ako se čini da vašim radijatorima treba jako dugo da zagriju prostoriju, čak i nakon što ste ih odzračili i prilagodili postavke termostata, problem možda uopće nije u sustavu grijanja. Stručnjaci za energetiku iz tvrtke Fuse upozoravaju da uzrok može biti raspored namještaja oko radijatora, piše Express.