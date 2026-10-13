Ušteda energije
Radijatori će brže zagrijati prostoriju ako iz doma uklonite jednu stvar
Većina kućanstava ove godine pokušava smanjiti troškove energije, a mnogi već primjenjuju uobičajene mjere štednje, poput gašenja svjetla, tuširanja umjesto kupanja ili pažljivog odabira trenutka kada će uključiti grijanje. Postoje brojni načini za uštedu energije koji mogu pomoći da učinkovitije zagrijete svoj dom, no na neke od njih možda niste ni pomislili.
Ako se čini da vašim radijatorima treba jako dugo da zagriju prostoriju, čak i nakon što ste ih odzračili i prilagodili postavke termostata, problem možda uopće nije u sustavu grijanja. Stručnjaci za energetiku iz tvrtke Fuse upozoravaju da uzrok može biti raspored namještaja oko radijatora, piše Express.
Mnoga kućanstva koja nemaju dovoljno prostora u dnevnom boravku postavljaju kauč ispred radijatora, no stručnjaci savjetuju da ga odmaknete.
Kako biste održali ugodnu temperaturu u domu bez pojačavanja grijanja, iznimno je važno osigurati dovoljno slobodnog prostora oko radijatora.
Stručnjaci upozoravaju: "Postavljanje velikih komada namještaja, poput kauča, neposredno ispred radijatora stvara fizičku prepreku koja zadržava toplinu i sprječava njezino učinkovito širenje prostorijom."
"Zbog toga sustav grijanja mora raditi intenzivnije i dulje kako bi postigao željenu temperaturu, što dovodi do nepotrebne potrošnje energije i većih računa."
"Zaklanjanje radijatora može znatno smanjiti njihovu učinkovitost, što znači da dio proizvedene topline nikada ne zagrije prostoriju kako bi trebao."
Ostale opasnosti postavljanja namještaja preblizu radijatorima
Osim većih računa za energiju i hladnijeg doma, postavljanje namještaja u neposrednu blizinu radijatora može negativno utjecati na vaše stvari, ali i na kvalitetu zraka u domu.
Dugotrajna izloženost toplini može oštetiti presvlake namještaja, uzrokujući njihovo skupljanje, opuštanje, gubitak boje, pucanje ili deformaciju, ovisno o materijalu od kojeg su izrađene.
Osim toga, kada namještaj blokira protok zraka oko radijatora, može doći do zadržavanja vlage i kondenzacije, čime se stvaraju idealni uvjeti za nastanak i razvoj plijesni.
Koliko namještaj treba biti udaljen od radijatora?
Kako biste osigurali optimalno kruženje topline, stručnjaci preporučuju da namještaj bude udaljen najmanje 30 centimetara od radijatora.
Taj razmak omogućuje toplom zraku da se prirodno podiže i širi prostorijom, umjesto da toplinu zadržava namještaj. Čak i malo dodatnog prostora može znatno pomoći da se prostorija zagrije brže i ravnomjernije.
Slično pravilo vrijedi i za zavjese. Kada su radijatori uključeni, važno je paziti da ih zavjese ne prekrivaju jer će se u suprotnom toplina usmjeravati prema prozoru.
Umjesto toga, pobrinite se da radijator ostane otkriven tako da zavjese pažljivo smjestite iza njega. Na taj će se način toplina lakše širiti cijelom prostorijom.
Razmislite o vertikalnim radijatorima
Ako imate malo prostora, postoje i druga praktična rješenja. Vertikalni radijatori odlična su opcija jer zauzimaju manje vodoravnog prostora na zidu, što vam daje veću slobodu pri raspoređivanju namještaja.
Mogu se jednostavno uklopiti u uske dijelove zida, ostavljajući više prostora za kauče i druge velike komade namještaja.
Kako biste dodatno povećali učinkovitost grijanja, možete postaviti i reflektirajuću foliju iza kauča koja će odbijati toplinu natrag prema radijatoru ili upotrijebiti zaštitnu navlaku za kauč kako biste očuvali presvlake u dobrom stanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare