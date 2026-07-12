Kako radi dizalica topline

Prva faza odvija se u isparivaču na vanjskoj strani uređaja. Zrak, glikolna smjesa ili podzemna voda prolaze kroz izmjenjivač i zagrijavaju rashladni medij do točke vrenja. Kod suvremenih radnih tvari ta se točka nalazi i ispod nule, pa uređaj može raditi i tijekom zimskih mjeseci. U sljedećoj fazi plinoviti medij ulazi u kompresor pod niskim tlakom i izlazi pod znatno višim. S porastom tlaka raste i temperatura plina. Kompresor pritom troši električnu energiju, ali ne proizvodi toplinu. Zadaća mu je sažeti energiju koja već postoji u plinu i dovesti je na temperaturnu razinu koja je dovoljna za grijanje prostora.