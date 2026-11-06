Open AI / ChatGPT

S dolaskom hladnijih dana ponovno se postavlja pitanje koje muči mnoga kućanstva: Je li jeftinije ostaviti grijanje uključeno cijeli dan ili ga paliti samo kada je potrebno?

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Britanski stručnjak za uštedu novca Martin Lewis, odnosno njegov portal Money Saving Expert (MSE), pozabavio se tim pitanjem i došao do zaključka da je u većini slučajeva isplativije grijanje uključivati prema potrebi.

Na temelju preporuka stručnjaka i iskustava korisnika, MSE navodi da neprekidno grijanje dovodi do većeg gubitka topline, a time i viših računa.

Organizacija Energy Saving Trust također preporučuje zagrijavanje doma samo kada je potrebno. Najbolje je koristiti programabilni termostat koji omogućuje postizanje željene temperature u određeno vrijeme.

Kada je bolje ostaviti grijanje uključeno?

Ipak, postoje situacije u kojima je održavanje stalne, niže temperature isplativije.

Prema stručnjacima iz organizacije Heat Geek, takav način grijanja može biti učinkovitiji u domovima s modernim kondenzacijskim kotlovima ili dizalicama topline, osobito ako ukućani većinu dana provode kod kuće.

U tim slučajevima održavanje temperature između 18 i 19 stupnjeva može smanjiti potrošnju energije. Postupno zagrijavanje omogućuje modernim kotlovima učinkovitije iskorištavanje topline, umjesto naglog povećavanja temperature kada prostor postane hladan.

Takav pristup posebno se preporučuje kućanstvima s dobrom izolacijom, izoliranim potkrovljem ili podnim grijanjem.

S druge strane, ako ste često izvan kuće ili imate zidove od gipsanih ploča koji se brzo zagrijavaju, stalno uključeno grijanje možda nije najbolji izbor.

Neki stručnjaci ističu i da održavanje stalne temperature može pomoći u sprječavanju kondenzacije, vlage i plijesni.

Kako provjeriti što je jeftinije?

Budući da ne postoji rješenje koje odgovara svakom kućanstvu, MSE savjetuje jednostavan eksperiment.

Jedan tjedan grijanje koristite samo kada vam je potrebno, a drugi pokušajte održavati stalnu, nižu temperaturu. Zabilježite stanje brojila na početku i kraju svakog razdoblja te usporedite potrošnju.

Važno je pritom odabrati razdoblja sa što sličnijim vanjskim temperaturama kako bi usporedba bila što pouzdanija.