Kako smanjiti bacanje hrane uz nekoliko jednostavnih pravila

Ostaci jučerašnjih obroka čest su razlog bacanja hrane, iako većina njih može poslužiti kao temelj za novo jelo. Preostala riža dobro se slaže s pirjanim povrćem ili kao nadjev za punjene paprike, a kuhana s mlijekom i cimetom postaje puding. Piletina ili puretina od nedjeljnog ručka sutradan se može narezati u juhu, sendvič ili salatu. Pečeno povrće lako se uklopi u omlet i slane palačinke, a poslužit će i kao nadjev za pizzu. Od starog kruha nastaju krušne mrvice i krutoni, prezrele banane dobra su osnova za kruh od banane ili gusti voćni napitak, a od nagnječenih rajčica kuha se domaći umak. Za većinu tih postupaka nije potrebna posebna kulinarska vještina, a posao obično traje nekoliko minuta.